«Мадрид разворошил улей»: может ли арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона привести к расколу Испании

Экс-президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон ожидает решения немецкого суда о выдаче его Испании. Ранее политик-сепаратист был задержан при пересечении немецко-датской границы на основании общеевропейского ордера на арест, выписанного испанским судом. Задержание Пучдемона вызвало массовые протесты в Каталонии, в ходе которых пострадали более 90 человек. Насколько велика вероятность выдачи Мадриду бывшего лидера мятежной провинции, выяснял RT.

Политическое дело

Суд города Ноймюнстера продлил в понедельник срок содержания под стражей бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону. После, по сообщению прокуратуры земли Шлезвиг-Гольдштейн, суд высшей инстанции займётся вопросом выдачи Пучдемона Испании и целесообразности его содержания под стражей до этого момента. Сейчас, согласно нормам ЕС, у немецкой стороны есть 60 дней на решение данного вопроса.

Днём ранее политик был задержан на датско-германской границе. В пятницу, 24 марта, испанский суд выпустил общеевропейский ордер на арест Пучдемона, который обвиняется в организации мятежа и растрате государственных средств. В Испании ему может грозить до 30 лет тюрьмы.

Через территорию Германии Пучдемон пытался попасть в Бельгию. В эту страну он бежал из Испании в октябре 2017 года после проведения референдума о независимости в каталонской автономии. Тогда попытка провозгласить самостоятельность региона от Испании привела к введению прямого правления Мадрида в автономном сообществе.

24 марта 2017 года был выписан ордер на арест высокопоставленных советников Пучдемона: Тони Комина, Меричель Серрет и Луиса Пуча. В настоящее время они находятся в Бельгии. Также суд предписал задержать бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, которая живёт в Великобритании, и генерального секретаря сепаратистской партии «Левые республиканцы Каталонии» Марту Ровиру. Последняя, скорее всего, находится в Швейцарии.

Полиция Германии

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© Shan Yuqi/Xinhua

Премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен подчеркнула, что поддерживает движение за независимость Каталонии, но никак не может вмешаться в процесс экстрадиции Клары Понсати, работающей в шотландском Сент-Эндрюсском университете. Сама Понсати заявила, что намерена бороться против своей выдачи Испании.

Изначально Испания потребовала экстрадиции Пучдемона из Бельгии сразу после его бегства в эту страну. Однако позже запрос был отозван до завершения расследования в испанском суде, которое и закончилось на прошлой неделе. Временной промежуток позволил Пучдемону даже вести избирательную кампанию сепаратистского блока «Вместе за Каталонию!», победившего на региональных выборах в декабре 2017 года. Однако попытки беглого лидера переизбраться на пост женералитата Каталонии были блокированы испанской судебной системой.

«Это не выгодно Испании»

Арест Карлеса Пучдемона вызвал массовые протесты в Каталонии. В Барселоне митингующие собрались у здания представительства Европейской комиссии и немецкого консульства, требуя «прекратить репрессии» и призывая к всеобщей забастовке. Возле представительства правительства Испании в Барселоне протестанты попытались прорвать полицейское оцепление. Всего в массовых акциях против задержания каталонского лидера пострадали более 90 человек.

Столкновения протестующих и полиции в Барселоне

Reuters

© Albert Gea

«Может так случиться, что Мадрид разворошил улей», — заявил в интервью RT декан факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Александр Чичин.

По словам эксперта, арест, экстрадиция Пучдемона и судебный процесс над ним могут превратить бывшего президента Каталонии в икону сепаратистского движения и радикализировать его сторонников.

«Теперь он будет защищаться, его будут защищать, и все противоречия, которые есть в испанской Конституции, выйдут на первый план, а это не выгодно Испании, — считает эксперт. — Мы будем видеть фотографии Пучдемона на всех матчах «Барселоны», видеть его всегда и везде».

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Заменит же каталонского лидера и его соратников, над которыми также нависла угроза экстрадиции, новое поколение сепаратистских политиков, считает Чичин.

Спикер каталонского парламента Роже Торрент, представляющий «Левых республиканцев Каталонии», призвал к созданию «широкого социального и демократического фронта в защиту прав и свобод» в ответ на арест Пучдемона, призвав к активным действиям политические партии, профсоюзы и группы гражданского общества.

Арнальдо Отеги — один из бывших лидеров бакской сепаратистской организации ЭТА, а сейчас глава партии EH Bildu — призвал к созданию объединённого фронта против испанского государства. Поддержал Карлеса Пучдемона и лидер Баскской националистической партии (PNV) Андони Ортусар.

«Мы все с тобой, президент Пучдемон», — написал он в своём Twitter.

Estem amb tu, President @KRLS Puigdemont. https://t.co/vABTxTEtwY — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) 25 марта 2018 г.

Осудил задержание лидера каталонского движения за независимость глава левой партии Podemos Пабло Иглесиас, подчеркнув, что «проблему Каталонии не решить арестами и тюрьмами». В свою очередь лидер праволиберальной Гражданской партии Альберт Ривейра приветствовал задержание Пучдемона, назвав его действия в октябре 2017 года попыткой переворота.

Перераспределение сил

«В Испании сегодня намечается гражданская война», — отметила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова.

По её словам, рычаги влияния на ситуацию в Каталонии есть и у внешних игроков.

«В этом конфликте и столкновениях участвуют не просто две силы. Помимо не предлагающего чёткой стратегии интеграции правительства Испании и протестующих, представленных фигурой сбежавшего Пучдемона, в конфликте присутствуют и глобалистские элементы, — подчеркнула Платонова. — Каталонские протесты поддерживаются для дестабилизации региона и установления режима контролируемого хаоса».

Так, предыдущий каталонский лидер Артур Мас для продвижения идеи отделения активно пользовался услугами британской компании «Независимая дипломатическая группа», лоббистской структуры, финансируемой правительствами Великобритании, Норвегии, Лихтенштейна, фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса и американскими National Endowment for Democracy и Rockefeller Brothers Fund.

Артур Мас

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© Matthias Oesterle

По данным испанского издания La Vangardia, фонд «Открытое общество» финансировал в 2016 году и работающие с женералитатом Совет по публичной дипломатии и Барселонский центр международной информации и документации.

«Арест Пучдемона и его последующая экстрадиция, конечно, вызовут и уже вызвали отчаяние среди сепаратистов, — заявил RT испанский политолог Хорди Гаррида Клаве. — На дипломатическом уровне они попытаются убедить международную общественность, что Испания — это закамуфлированная диктатура, как во времена Франко. На внутреннем уровне они попытаются спровоцировать насилие и беспорядки в стиле украинского «майдана».

Однако, по словам эксперта, прямое правление Мадрида в Каталонии лишило сепаратистов контроля над госорганами и бюджета. В свою очередь, действия правоохранителей сначала в отношении бывшего президента женералитата Артура Маса, которому запретили занимать государственные должности, а потом и его преемника Карлеса Пучдемона «обезглавили» сторонников независимости.

«Стоит ожидать, что к лету этого года ситуация станет более спокойной. Кроме того, в 2019 году будут муниципальные выборы и выборы в Европейский парламент в Испании, так что произойдёт стратегическое перераспределение сил, — утверждает испанский политолог. — Скорее всего, сепаратисты попытаются создать союз с испанской оппозицией, чтобы упрочить свои позиции».

Крепкие связи

«Испанские секретные службы всегда следили за Пучдемоном и хотели, чтобы он оказался в Германии, — утверждает Хорди Гаррида Клаве. — Главная причина — то, что от Германии будет легче добиться экстрадиции, так как каждая европейская страна определяет такое преступление, как мятеж, по-разному».

По данным немецких СМИ, арест Пучдемона стал результатом совместной работы правоохранительных органов Испании и Германии. Согласно немецкому законодательству, Германия может экстрадировать подозреваемых в совершении преступления, только если его аналог есть в законах ФРГ.

В Великобритании "самурай" напал на полисмена и ударил его мечом «Велика вероятность того, что Пучдемон будет экстрадирован в Испанию, — считает Чичин. — Дело в том, что 155-я статья Конституции Испании, по которой в Каталонии введено внешнее управление, буквально списана с Конституции ФРГ».

Именно оттуда, по словам политолога, и взяты слова «мятежи и призывы к мятежу» — обвинение, предъявляемое Пучдемону. В Бельгии же, где и фламандские, и валлонские сепаратисты действуют открыто, похожего аналога нет.

Сейчас отмечает эксперт, немецкий суд должен решить, содержались ли в действиях бывшего президента Каталонии призывы к насилию, так как в основных законах и Германии, и Испании именно так трактуется понятие «мятеж».

«Но это вопрос не только судебный, но и политический. Испания признаёт себя младшим братом Германии, поэтому Берлину будет неловко обижать младшего брата, и политические симпатии могут оказаться на стороне Мадрида», — подчеркнул эксперт.