Мадонна гордится тем, что она не сделала то, о чем ее и не просили

По мнению Мадонны, штрафует в России всех правительство. В принципе, на этом можно было бы и закончить, если вы торопитесь. Правительство собирается и рассматривает, кого в этот день в России и за что штрафовать. В основном любят штрафовать самых униженных и оскорбленных – геев и разных там по мелочи, типа лесбиянок, трансгендеров и прочего хеллоуина. Давят, жмут, душат – и причем делают это без особой любви.

А в мире должна быть любовь. На страже ее стоит певица Мадонна, которая если заметит, что кто-то где-то не целуется, тут же выразит поддержку тем, кто рассматривает первичные половые, как невнимательность природы к личности и дает смертельный отважный бой биологии как устаревшей и несправедливой науке. Это сообщество очень ранимо – это понятно – ну вы попробуйте с биологией подраться. Особенно данный кружок по интересам ранит то, что окружающие почему-то не смотрят этот бой, не восхищаются им и орден за него не дают.

Мадонна тут вдруг вспомнила свою гастроль в Петербурге. И рассказала у себя в Twitter, что правительство РФ ей выписало штраф на миллион долларов за поддержку биологических оппонентов. Но она это правительство видала в гробу – и платить не стала. Смелая женщина, достойная рассказов внукам на печи. Пошла накрашенная против системы и там все попадало с грохотом. Тут и сказочке конец, а мораль – надо правильно краситься.

Твит аккуратно по буквам перевели на русский и начали таскать по экранам. И тут уже возбудилась система, против которой пошли. Пресс-служба судов зачем-то заявила, что и не было никакого штрафа. Нет, недовольные были, требовали оштрафовать. Но их не удовлетворили, точнее их иски. Так что не очень понятно, о чем там гражданка.

Ну вот и скажите, зачем было выпрыгивать? Только картинку испортили. Нет бы отмолчаться. А так получается, что Мадонна хвастается, что не сделала то, о чем ее и не просили. Хотя чем не повод для гордости – это ж постараться надо. Кстати, интересно, если ей правительство не штраф, а премию бы выписало бы – она бы ее забрала?

Автор Артур Бобров, радио Sputnik