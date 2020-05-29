Made by Фумихито: Наследный принц Японии сделал врачам уникальный подарок

Когда японский принц Фумихито узнал о том, что медики Страны восходящего солнца остро нуждаются в защитной одежде, наследник престола решил принять деятельное участие в помощи врачам.

Вместе с высочайшими родственниками он смастерил 300 защитных комплектов, к каждому из которых была приложена записка со словами благодарности врачам за их самоотверженный труд.

СМИ сообщили, что костюмы "от Фумихито" были переданы врачам через благотворительный фонд "Сайсэйкай", который возглавляет сам принц. Фонд существует уже более 100 лет, его основная деятельность - помощь людям в тяжёлой жизненной ситуации, а также помощь медицинским учреждениям.

На сегодняшний день, по данным сайта coronavirus-monitor.info, в Японии зафиксирован 16 651 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от последствий COVID-19 858 человек.