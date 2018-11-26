Маас заявил о готовности Германии стать посредником между Россией и Украиной

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы дадим понять обеим сторонам, что призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьёзный кризис», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Маас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе и призвал стороны к деэскалации.

Также стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили инцидент в Керченском проливе 25 ноября.