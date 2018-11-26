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Маас заявил о готовности Германии стать посредником между Россией и Украиной
26 ноября 2018, 19:25 • 51 • Украина
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может стать посредником между Россией и Украиной в рамках встреч «нормандской четвёрки» с целью достижения решения в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Reuters
«Мы дадим понять обеим сторонам, что призываем их иметь сдержанную позицию, и, если будет необходимо, мы выступим посредником, чтобы этот конфликт не превратился в серьёзный кризис», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Маас выразил обеспокоенность ситуацией в Керченском проливе и призвал стороны к деэскалации.
Также стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили инцидент в Керченском проливе 25 ноября.
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