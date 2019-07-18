Маас намерен обсудить с Лавровым ситуацию вокруг украинских моряков

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым намерен обсудить вопрос освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждём с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков», — заявил Хаас в интервью Интерфакс.

Кроме того, глава МИД Германии в ходе переговоров планирует обсудить ситуацию в Донбассе и согласовать возможность проведения новой встречи в нормандском формате.

«Страдания сотен тысяч мирных людей, которых коснулись последствия продолжающегося вооружённого конфликта, должны наконец прекратиться. Поэтому мы стремимся как можно скорее провести встречи в нормандском формате на политическом уровне», — подчеркнул Маас.

При этом он приветствовал разведение сил под Станицей Луганской, назвав данный шаг положительным сигналом для дальнейшей деэскалации ситуации на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков может стать шагом к возобновлению отношений с Россией.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил до 24 и 26 октября арест всем украинским морякам.

24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе.