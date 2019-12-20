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Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии
20 декабря 2019, 18:54 • 81 • Украина
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
РИА Новости
Маас рассказал об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в Берлине.
«Мы на разных уровнях приняли к сведению, что есть готовность предоставить информацию», — цитирует его ТАСС.
Маас уточнил, что разговор состоялся 19 декабря.
Ранее лидер России Владимир Путин назвал Хангошвили боевиком, убившим в одной из акций на Кавказе 98 человек, а также одним из организаторов взрывов в московском метро.
При этом он подчеркнул, что Россия неоднократно на уровне спецслужб поднимала вопрос о выдаче гражданина Грузии, однако получала отрицательный ответ.
В начале декабря Берлин объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России, позднее Москва приняла зеркальное решение.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Москва прилагает недостаточные усилия по сотрудничеству в деле об убийстве Хангошвили.
В Кремле, в свою очередь, назвали абсолютно беспочвенными подозрения о причастности России к этому убийству.
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