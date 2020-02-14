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Маас: ФРГ подготовит базу для встречи «нормандской четвёрки»
14 февраля 2020, 23:54 • 81 • Украина
Глава МИД ФРГ Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители германского правительства попытаются вместе с коллегами из России, Франции и Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.
© Kay Nietfeld globallookpress.com
«Мы обсудим здесь, в Мюнхене, с коллегами из Парижа, Москвы и Киева основу для готовящейся встречи в нормандском формате в Берлине», — приводит ТАСС слова Мааса.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
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