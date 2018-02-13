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М. Аббас в Москве официально лишает США роли посредника в ближневосточном урегулировании

13 февраля 2018, 22:09  •  237 • Политика
Случилось ожидаемое. Лидер палестинского народа Махмуд Аббас, ясно названный в сообщении Кремля «президентом государства Палестина», на переговорах в Москве 12 февраля официально объявил, что палестинцы больше не хотят видеть США в роли посредника в их переговорах с израильтянами.
Обосновывая своё решение, М. Аббас сообщил, что с момента избрания Дональда Трампа президентом США и до сентября прошлого года он встречался с ним четырежды. И каждый раз глава Белого дома говорил о сделке, которая может положить конец арабо-израильскому противостоянию.
«Все это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено», – отметил палестинский президент. А затем огромной неожиданностью для палестинцев стало решение правительства США о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Причиной назвали то, что американский Конгресс якобы с 1987 года считает Палестинскую национальную администрацию и ООП террористическими организациями. Однако на протяжении длительного времени американское правительство каждые 6 месяцев приостанавливало это решение, продолжая как ни в чём ни бывало поддерживать официальные отношения с палестинскими представителями. Осуществлялся обмен визитами, велись переговоры, встречались дипломаты обеих сторон. Имеются и двусторонние протоколы о «совместной борьбе с терроризмом» на местном, региональном и международном уровне (?!)
И вот теперь выясняется, что партнёры американцев всё это время должны были считаться террористами. Что ж, это в духе царящего в современной политической жизни Америки правового нигилизма и абсурда. Ведь тогда надо открывать уголовные дела против всех американских участников контактов с «палестинскими террористами». Явно не тем занят прокурор Мюллер, продолжающий искать вездесущий «российский след»! Как сообщил М. Аббас, неудивительно, что после закрытия представительства ООП палестинцы «закрыли» американское консульство в Иерусалиме. Не физически, конечно, поскольку оно охраняется израильтянами, а путём прекращения с ним всяких контактов. Чем занимаются сейчас работающие там американцы, остаётся только гадать. Следующим «удивившим» палестинцев шагом стало решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля. После этого в Вашингтоне было решено прекратить сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).
Затем палестинцам было заявлено, что США прекращают и прямую помощь им на том основании, что палестинцы якобы выступают против переговорного процесса. На деле этого не было никогда за всю историю данного процесса с 1988 года. В качестве ещё одного доказательства «недоговороспособности» палестинцев указывалось на то, что они якобы отказываются от любых встреч с израильскими официальными лицами. Это также не соответствует действительности. М. Аббас привёл противоположный аргумент, сообщив, что по рекомендации В. Путина согласился на личную встречу с израильским премьер-министром Б. Нетаньяху. И уже на пути в Россию палестинскому лидеру сообщили, что Нетаньяху от этой встречи отказался.
Перечислив эти события последнего времени, президент Палестины провозгласил: «В подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника».
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Решимость палестинцев проистекает не только из нанесенных им обид, но и из того, что Белый дом с упрямой последовательностью лишил себя всех эффективных рычагов оказания на них влияния. Похожий стиль становится фирменным знаком американской дипломатии.
При этом публичное унижение, нанесенное американцам палестинцами в Москве, для Вашингтона далеко не второстепенный случай. В силу застарелости и важности палестино-израильского конфликта оказание посреднических услуг по его урегулированию – своего рода участие в «высшей лиге» мировой дипломатии. В ООН есть масса других проблем, механизмы решения которых остаются в тени мирового общественного внимания. Однако ближневосточное урегулирование всегда на виду. И если вас приглашают внести свой вклад в него, то это ещё и показатель оценки качества ваших специалистов по внешней политике, а также их принципиальности. Кроме того, ближневосточное урегулирование является стержнем понимания большинства других проблем региона. Тот, кто приблизится к ликвидации данного конфликта, обретёт несомненный авторитет на всём Ближнем Востоке и соответствующие важные позиции, хотя путь к этому очень непростой.
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Вот почему, несмотря на явное предпочтение Израилю, Вашингтон, судя по всему, не хотел лишаться места главного посредника в ближневосточном урегулировании. Это проявилось и в ходе дипломатических манёвров в период подготовки визита М. Аббаса в Россию. Так, буквально накануне Д. Трамп неожиданно заявил о своей «неуверенности в том, что Израиль стремится к миру на Ближнем Востоке». Это было явная попытка демонстрации некоей равноудалённости по отношению к сторонам израильско-палестинского конфликта, но впечатлить это уже не могло. В израильских СМИ эти слова Трампа также не встретили одобрения из-за призыва к Израилю пойти на «тяжёлые компромиссы».
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Со своей стороны российский президент продемонстрировал палестинскому лидеру способность Москвы к активному посредничеству в сложных процессах ближневосточного урегулирования. Он сообщил, что обсуждал эти проблемы совсем недавно во время визита Нетаньяху в Москву. И буквально перед самым началом переговоров с Аббасом В. Путин провел телефонный разговор с Д. Трампом, также в значительной степени посвящённый вопросам ближневосточного урегулирования. Примечательно, что от американского президента российский лидер передал Аббасу «самые наилучшие пожелания».
Из этого видно, что Россия не пыталась «перетащить одеяло на себя» и была готова способствовать смягчению отношений как между палестинцами и израильтянами, так и между М. Абассом и Д. Трампом лично. Похоже, однако, недовольство Палестины действующим механизмом таково, что возврата к единоличному «честному маклерству» Белого дома уже не будет.
В то же время брать посредничество в ближневосточном урегулировании, как об этом объявили некоторые израильские СМИ, полностью на себя России, очевидно, тоже не с руки. Можно столкнуться с мстительным противодействием США или недостаточной склонностью к сотрудничеству со стороны Израиля. Предпочтительнее создание какого-то нового или обновление прежнего универсального и многостороннего механизма. Аббас уже обозначил его приблизительные контуры в Москве. Он, в частности, заявил, что если состоится какая-либо тематическая международная конференция, то палестинцы просят, чтобы её результатом стало создание такого механизма, при котором «Соединенные Штаты были бы не единственным посредником, а лишь частью группы посредников». Скорее всего, речь пойдёт о возвращении к «ближневосточному квартету» (ООН, ЕС, Россия, США). Для США это будет ощутимым дипломатическим поражением, поскольку выяснится, что они возвращаются к состоянию, от которого сами отказались несколько лет назад, так ничего и не добившись.
Предполагают, что М. Аббас предложит свою инициативу международному сообществу в выступлении 20 февраля на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Заглавное фото: М. Аббас и В. Путин на переговорах в Москве

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