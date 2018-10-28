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Лжецерковь Украины наградила главу «Нафтогаза», назвавшего Незалежную «классическим провалом»
28 октября 2018, 03:54 • 94 • Политика
Назвавший Украину «провальным бизнес-проектом» глава «Нафтогаза» получил за «свои труды» орден от главы лжецеркви Украины Филарета.
Глава лжецерки Украины Филарет в пятницу, 26 октября, наградил главу украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени. Об этом объявила пресс-служба так называемого Киевского патриархата.
Сообщается, что руководитель «Нафтогаза» получил награду «за труды на благо Украинского государства». К сожалению, в пресс-службе не уточнили, за какие именно.
При этом буквально на днях Коболев публично назвал Украину «классическим провальным бизнес-проектом». Также глава «Нафтогаза» известен тем, что отправил премию в 8 миллионов долларов в США.
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