Глава лжецерки Украины Филарет в пятницу, 26 октября, наградил главу украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрея Коболева Орденом святого Андрея Первозванного II-й степени. Об этом объявила пресс-служба так называемого Киевского патриархата.

Сообщается, что руководитель «Нафтогаза» получил награду «за труды на благо Украинского государства». К сожалению, в пресс-службе не уточнили, за какие именно.

При этом буквально на днях Коболев публично назвал Украину «классическим провальным бизнес-проектом». Также глава «Нафтогаза» известен тем, что отправил премию в 8 миллионов долларов в США.