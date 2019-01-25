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Лжепрезидент Венесуэлы готовится к амнистии Мадуро: "Подобные вещи происходили"

25 января 2019, 06:39  •  118 • Политика
Лжепрезидент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который самопровозгласил себя главой государства в обход действующего лидера республики в беседе со СМИ сообщил, что готовится к амнистии, в том числе и Николаса Мадуро. Он утверждает, что "подобные вещи происходили", приведя в пример события 1958 года.
В Венесуэле, очевидно расхрабрившись от поддержки Запада и США, лжепрезидент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо приготовился к вершению судеб тех, кто не признает его самопровозглашение главой государства. Начал с законотворчества.
В беседе с Univision News Гуайдо заявил, что готовится к амнистии Николаса Мадуро. А он, напомним, является действующим, законным президентом республики.
Лжепрезидент утверждает, что "подобные вещи происходили", приведя в пример события 1958 года. Очевидно, имеется ввиду так называемое "январское восстание", когда в республике люди выступили против военной диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса. Тогда оппозицию поддержала и армия.
Однако Гуайдо на помощь венесуэльских военных может не рассчитывать - армия осталась на стороне законного главы государства Николаса Мадуро.
Любопытный факт, при обсуждении с журналистом амнистии, лжепрезидент отметил, что она, мол, подготовлена для "всех тех, кто готов встать на сторону Конституции, чтобы восстановить конституционный порядок". Не понятно только, о каком порядке идет речь, поскольку Мадуро в мае минувшего года абсолютно честно выиграл президентскую гонку, набрав более 60% избирательских голосов.
Напомним, ранее в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру признали в США, Канаде, Грузии и еще ряде стран.
Эксперты, оценивая сценарий, по которому разворачиваются события в Венесуэле, подчеркивают, что это - типичный "западный" сценарий "цветных" революций. И указывают на явную инсценировку со стороны.
Россия настаивает на легитимности действующего президента Николаса Мадуро, а в Кремле ситуацию в республике назвали "попыткой узурпации власти" и указали на недопустимость вмешательства извне третьих стран в суверенные дела государства.

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