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Лжепатриарх Филарет рассекретил тайный сговор Порошенко

02 июля 2019, 17:09  •  166 • В России

Новый раскол случился внутри киевских раскольников. Власть не могут поделить два церковных лжевождя - Филарет Денисенко (считает себя патриархом) и Епифаний Думенко (назван митрополитом). С чего все началось? Петр Порошенко надеялся, что добившись от Константинополя автокефалии (самостоятельности) он триумфально переизберется на новый президентский срок. Но не тут-то было. С выборами он пролетел. И тогда кинул с обещанным патриаршеством Филарета Денисенко. Филарета обозвали «почетным патриархом», но лишили его реальной власти, оставив ему роль «свадебного генерала».

Обманутый раскольник решил рассекретить, какой ценой была куплена порошенковская автокефалия.

- Порошенко подписывал тайные соглашения, про которые я, как патриарх, не знал. В этих тайных соглашениях, которые стали теперь известны, записано, что Вселенский патриарх имеет на территории Украины ставропигийные объекты, то есть церковные монастыри, храмы, которые непосредственно подчиняются не предстоятелю украинской церкви, а Вселенскому патриарху. Я об этом не знал, - сказал лжепатриарх. - То есть мы получили это фиктивную автокефалию. Кроме того, оказалось, что Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали тайное соглашение, о котором мы не знали: «О передаче константинопольскому патриархату монастырей: Манявский скит, Корецкий монастырь, Флоровский монастырь, Северский монастырь, Андреевскую церковь, Успенскую церковь во Львове, в непосредственное подчинение вселенскому патриарху».

Получается, киевские власти и раскольники обменяли на липовую грамоту целый набор древних монастырей.

- Думаю, что-то Порошенко мог скрыть от Филарета. Но если бы Денисенко получил власть, он бы помалкивал о передаче церквей Константинополю. Когда он потерял власть, обиделся, стал мстить, - сказал «КП» священник Павел Островский. - В переданных церквях и монастырях будет установлена власть константинопольского патриарха Варфоломея. Он будет утверждать там наместников, сможет туда приезжать. Украинские раскольники туда влезть не смогут. Есть еще один момент. Часть переданных монастырей не принадлежат раскольниками. Они находятся во власти Украинской православной церкви Московского патриархата. И там власть Константинополя не установится. Потому что настоящие православные по доброй воле их никогда не отдадут.

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