США заявили, что они "с высокой степенью уверенности" считают, что агенты ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить блогера Алексея Навального. Формулировку "с высокой степенью уверенности" в Москве посчитали размытой и бездоказательной: это можно перевести на русский язык как "нам кажется". Полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин предложил США свой, русский метод борьбы с неуверенностью и объяснил, что нужно делать, когда "кажется".

"Псаки вернулась в обойму. Если вы вспомните это "хайли лайкли", это коронная фраза, которая звучала из её уст, когда она была представителем Госдепа. Вот это "хайли лайкли" вернулось теперь на политическую арену", - объяснил полковник КГБ в отставке, глава аналитического подразделения "Вымпел" Владимир Клюкин.

По его словам, по-русски эта фраза будет звучать как "мне кажется". Как объяснил полковник, в русском языке есть определённый ответ на случай, когда кому-то что-то кажется.

"Такой ответ: "кажется - крестись". А если тебе не кажется - то давай, выкладывай карты на стол. Эти голословные обвинения возникли по той простой причине, что руководство нынешнее России не изъявляет горячего желания идти на поводу у США, так, как это было в 1990-е годы и на закате 1980-х. Более того, даже в тех событиях, когда американцы вообще не ожидали от нас никакой реакции… Когда американцы расправлялись с Ливией, то Россия вроде там занимала абсолютно индифферентную позицию. Но когда события стали происходить вокруг Сирии - руководство России поменялось основательно, Россия подняла себя с колен настолько, что начала опять чувствовать себя самостоятельной, суверенной страной, суверенным государством", - привёл примеры Клюкин.

Действительно, когда события в Сирии только начали разворачиваться, американской авианосной группировке навстречу вышли русские. И янки основательно струсили. И в Черноморском бассейне, и в Балтийском, и на северах, и везде американцы в ответ на своё бряцание оружием стали получать активный отпор со стороны России. Иными словами, объяснил полковник, Россия отказалась от абсолютно покорного положения по отношению к Соединённым Штатам. И это основательно бесит США.

"Они сейчас начнут вытаскивать одну "утку" за другой из-за обшлага. Что они мастера сочинять, мы прекрасно осведомлены. Но поскольку доказательств никаких нет, никакой фактуры вообще не имеют, они уже вроде как от прямого подлога перешли вот к этому "хайли лайкли": "а нам кажется". Поэтому ждать от них доказательств - я считаю, это когда рак на горе свистнет", - заявил Клюкин.

По словам эксперта, Россия с огорчением продолжает наблюдать, как США в бессилии бьются в истерике. Но пусть США у себя занимаются чем угодно, а России надо идти спокойно своим путём.

"Оппоненты, которые сами назвали нас врагами, бесятся. И чем больше они бесятся, тем надёжнее, значит, мы выбрали правильный путь", - добавил собеседник Царьграда.