Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Звезда северокорейского ТВ пропала с горизонта: Знаменитая «рыдающая диктор в ро...
«Вам лучше не слышать этого»: Лукашенко извинился за спор с Путиным на ЕАЭС - ви...
Поклонская прокомментировала предложение главы ВМС Украины обменять моряков
Свергнуть ВАССАЛОВ США! Багдасаров озвучил план ОСВОБОЖДЕНИЯ Украины! Вечер с Со...
Главная / В мире

Люксембург первым в мире полностью отменил плату за проезд

06 декабря 2018, 23:24  •  46 • В мире
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным, чтобы решить проблему пробок на дорогах. На очереди - бесплатные поезда.
Люксембург стал первой в мире страной, которая полностью отменила плату за проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Подробности сообщает британская газета The Guardian.
Отмечается, что решение об отмене платного проезда в общественном транспорте было принято на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах Люксембурга. В крохотной европейской стране проживает порядка 600 тысяч человек, большинство из которых имеют личный транспорт. Однако на работу в Люксембург приезжает на своих авто еще несколько сотен тысяч человек из соседних Германии и Франции. Из-за этого столица Люксембурга и ее пригороды встают в многокилометровых пробках.
Чтобы хоть как-то решить эту проблему, переизбранное коалиционное правительство приняло решение об отмене платы за проезд во всех видах общественного транспорта. Речь идет об автобусах, трамваях и даже пригородных поездах. В будущем власти страны планируют отменить плату за проезд в первом и втором классах поездов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 23:24
Теракт в Иране – удар по «русскому шелковому пути»
06 декабря 2018, 03:54
Мораторий на рост топливных налогов нашел поддержку в Нацсобрании Франции
06 декабря 2018, 00:24
Геополитический разлом: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возможном разделе мира на радикалов и консерваторов

06 декабря 2018, 20:09
«Это не молоко и не пиво»: «Нафтогаз» картинками доказал, что не «бодяжит» газ
06 декабря 2018, 10:24
У родителей «шпионки» Марии Бутиной нет денег на адвокатов
06 декабря 2018, 00:24
«На основе принципа взаимности»: в МИД РФ пообещали ответить на высылку российского дипломата из Словакии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 16:54
Русские еще не испугались, а у американцев уже потери: "демонстративный" по...
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
06 декабря 2018, 07:09
Почему The Times лжёт про Крымский мост, Керченский пролив и Азовское море
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
05 декабря 2018, 18:09
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
03 декабря 2018, 04:24
«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом Порошенко
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
02 декабря 2018, 20:09
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.