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Люксембург первым в мире полностью отменил плату за проезд
06 декабря 2018, 23:24 • 46 • В мире
Люксембург сделал общественный транспорт полностью бесплатным, чтобы решить проблему пробок на дорогах. На очереди - бесплатные поезда.
Люксембург стал первой в мире страной, которая полностью отменила плату за проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Подробности сообщает британская газета The Guardian.
Отмечается, что решение об отмене платного проезда в общественном транспорте было принято на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах Люксембурга. В крохотной европейской стране проживает порядка 600 тысяч человек, большинство из которых имеют личный транспорт. Однако на работу в Люксембург приезжает на своих авто еще несколько сотен тысяч человек из соседних Германии и Франции. Из-за этого столица Люксембурга и ее пригороды встают в многокилометровых пробках.
Чтобы хоть как-то решить эту проблему, переизбранное коалиционное правительство приняло решение об отмене платы за проезд во всех видах общественного транспорта. Речь идет об автобусах, трамваях и даже пригородных поездах. В будущем власти страны планируют отменить плату за проезд в первом и втором классах поездов.
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