«Людям физически нечем платить»: на Украине целый город может остаться без тепла и горячей воды

Украинский Славутич в Киевской области с населением около 25 тыс. человек отключён от газоснабжения. Топливо не поставляют в город-спутник Чернобыльской АЭС из-за задолженности перед «Нафтогазом Украины». Муниципальные власти утверждают, что долги стали следствием низкого уровня жизни людей, а также проблем с начислением субсидий. Топлива в котельной осталось на двое суток, после чего жилые дома, больницы и учебные учреждения останутся без тепла и горячей воды. Какие ещё города страны могут столкнуться с подобными рисками, выяснял RT.

В середине зимы все 25 тыс. жителей украинского города-спутника Чернобыльской АЭС — Славутича могут остаться без тепла и горячей воды. С 30 января, по сообщению «Киевоблгаза», этот населённый пункт отключён от газоснабжения.

«В городе есть котельная на биотопливе, которая сейчас отапливает Славутич и поставляет горячую воду. Но запасов топлива хватит на два дня, после чего горожане начнут замерзать», — сообщил источник RT в городском совете города.

На Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. По данным украинского Гидрометцентра, 1 февраля температура воздуха в Славутиче упадёт до -5 °С.

«Люди начнут массово включать обогреватели, и в домах пропадёт ещё и свет. Мы уже готовимся к проблемам и намерены переехать на дачу, где можно топить дровами. Я не представляю, как будут выживать другие горожане, особенно семьи с маленькими детьми. Как вообще можно отключать горячую воду и отопление в середине зимы? Это похоже на геноцид», — рассказала в беседе с RT жительница Славутича Наталья Орлова.

Бумажная волокита

Славутич отключили от подачи газа из-за долгов. Согласно официальному сообщению городского совета, они перечислили «Нафтогазу» 5,25 млн грн. ($ 188 тыс.) из необходимых 7,52 млн грн. ($269 тыс.). Всего за январь город перевёл за отопление свыше 12 млн грн. ($428 тыс.), и для поставки газа в феврале осталось оплатить ещё 9,5 млн грн. ($339 тыс.). Этих денег у горсовета нет.

Задолженность возникла по двум причинам. Первая — несвоевременная компенсация за выделенные субсидии и льготы. Министерство финансов должно было перечислить компенсацию около 4,5 млн грн. ($160 тыс.) до 24 января, но деньги в областное финансовое управление Киевской областной государственной администрации поступили только 26 января.

«29.01.2018 года НАК «Нафтогаз Украины» сообщило КП «УЖКХ» (коммунальное предприятие, обслуживающее город. — RT) Славутича об отсутствии подтверждения объёмов газа на январь 2018 года, так как зачисление льгот и субсидий состоялось после 25 января», — говорится в сообщении «Киевоблгаза».

Сейчас руководство Славутича пытается убедить менеджеров «Нафтогаза Украины» «открыть вентиль», рассказал источник RT в горсовете.

«Если договориться не удастся, то город подаст иск против Министерства финансов», — заявил собеседник RT.

Предупреждение и наказание

Вторая причина — низкий уровень жизни людей. По мнению экспертов, население Украины не в состоянии в полном объёме оплачивать коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 октября 2017 года задолженность украинцев за газ составила 12,1 млрд грн. ($432 млн), тогда как на 1 января 2017 года эта сумма составляла 6,1 млрд грн. ($ 218 млн). Особенно сложно жителям небольших городов, где дома обогреваются газовыми котлами. Например, если ещё три года назад за пользование газом владелец дома площадью около 100 кв. м платил 400—500 грн. ($14,3—17,9) в месяц, то сейчас — около 3 тыс. грн. ($107).

Reuters

«Людям физически нечем платить», — подчеркнул в беседе с RT доцент кафедры мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в декабре на Украине составила 8,8 тыс. грн. ($314).

Дотировать население «Нафтогаз Украины», согласно требованиям МВФ, не имеет права.

«Отключение Славутича от газа — это предупреждение всем руководителям украинских городов, что нужно искать деньги. Мы передали достаточно полномочий на места, и чиновники должны решить эту проблему сами. Никаких дотаций больше не будет», — сообщил источник RT в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Собеседник RT не исключил, что «Нафтогаз Украины» может отключить за долги и другие населённые пункты либо отдельные микрорайоны в крупных городах — Киеве, Харькове, Львове. Например, нынешний отопительный сезон практически в половине киевских домов начался на три недели позднее из-за высокой задолженности потребителей за «голубое топливо».

Повышение следует

«Радикальность украинских властей поражает. В России тоже возникают подобные проблемы, но они решаются предоставлением кредитов, и никто не доводит дело до катастрофы и не отключает тепло зимой», — говорит Суздальцев.

По его словам, никакого смысла угрожать людям возможным отключением отопления, света или электроэнергии нет, поскольку потребители не в состоянии заплатить за услуги.

AFP

Украинские военные заняли село Новоалександровка в "серой зоне" Донбасса «Это катастрофа и тупиковая ситуация, решить эту проблему не удаётся. МВФ ведёт себя с Украиной так, как будто это Бельгия и фонд имеет дело со страной с развитой экономикой», — отметил Суздальцев.

При этом МВФ продолжает настаивать на повышении тарифов на газ, и украинское правительство готово пойти на уступки ради пятого транша на сумму $1,9 млрд. С 1 апреля правительство Украины вводит новую формулу расчёта стоимости за газ для населения, что приведёт к росту тарифов на 8,3%.

«Ожидающееся повышение цен на газ — это не последнее требование. Цены на газ будут пересматриваться постоянно, пока не дойдут до уровня покрытия реальных затрат, а они велики. В первую очередь на транспортировку, поскольку система не модернизировалась долгие годы, а носить газ в вёдрах ещё никто не научился. Чтобы у украинской семьи уменьшился счёт за оплату коммуналки, нужна модернизированная инфраструктура, эффективное энергосбережение. А для этого нужен мир, без мира не будет инвестиций. Краеугольный камень прихода инвестиций — мир. Пока идёт война, не будет ни развития, ни улучшения жизни», — заявил в интервью украинским СМИ депутат от Оппозиционного блока Сергей Лёвочкин.

Но пока правительство лишь усиливает борьбу с неплательщиками. В принятом в 2017 году законе о жилищно-коммунальных услугах прописано, что с 1 января 2019 года в стране вводится пеня за несвоевременную оплату: за каждый день просрочки — 0,01% от суммы долга. При месячной задолженности возможно отключение отопления.