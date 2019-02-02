«Людоедский режим»: в России заявили о пытках умершего в тюрьме на Украине гражданина РФ

Гибели российского гражданина Валерия Иванова в львовской колонии должно быть уделено особое внимание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, смерть Валерия Иванова не случайность и, по данным экспертизы, её причиной стали пытки. При этом Киев уверяет, что Иванов погиб в результате «несчастного случая». СК РФ уже возбудил уголовное дело по факту смерти россиянина на украинской территории.

МИД России уделит особое внимание расследованию гибели российского гражданина Валерия Иванова в тюрьме Украины. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня пришла новость, которая меня потрясла. Валерий Иванов, наш гражданин, который, как оказалось, не просто умер в львовских застенках, а на самом деле стал жертвой пыток. Я считаю, что именно этой теме должны уделить особое внимание, и не только со стороны официальных структур, но и вообще всего нашего гражданского общества», — подчеркнула представитель МИД.

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов считает, что жизни находящихся в украинских тюрьмах людей может грозить опасность и Москва будет предпринимать все усилия для их возвращения. В качестве трагического примера Грызлов привёл гибель российского гражданина Валерия Иванова.

«Смерть Валерия Иванова — не случайность. Экспертиза показала, что причиной смерти стали пытки. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности. Российская делегация в контактной группе сделает всё, чтобы добиться возвращения незаконно удерживаемых Украиной лиц», — приводит слова Грызлова РИА Новости.

Грызлов добавил, что погибший Иванов был включён в списки тех, кого украинская сторона обещала вернуть по обмену между Киевом и ЛНР.

«Но Украина обманным путём уклонилась от освобождения. Донецк и Луганск свои обязательства выполнили, а Украина нарушила», — подчеркнул Грызлов.

Борис Грызлов

РИА Новости

© Алексей Никольский

Также стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи со смертью Валерия Иванова просит представителей международных организаций призвать руководство Украины обеспечить безопасность россиян в украинских тюрьмах.

«Считаю категорически недопустимой ситуацию, при которой жизнь людей, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, подвергается смертельной опасности», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Омбудсмен обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы призвать руководство Украины гарантировать безопасность граждан России в украинских тюрьмах.

«Мишень для издевательств и пыток»

Генеральное консульство России во Львове было оповещено о смерти российского гражданина Валерия Иванова 10 декабря. 44-летний Иванов воевал в качестве добровольца на стороне Луганской народной республики и был захвачен в 2015 году украинской диверсионно-разведывательной группой. На Украине он был осуждён по статье «Террористическая деятельность и ведение агрессивной войны» и отбывал наказание в львовской колонии Дрогобыча. Он был включён в списки на обмен удерживаемыми лицами ещё в 2017 году, но перед крупным обменом, состоявшимся в декабре того же года, его фамилия была удалена из перечня подлежащих обмену граждан без каких-либо объяснений.

Генпрокурор Украины решил не обжаловать приговор Януковичу Смерть Иванова украинская сторона объяснила «несчастным случаем». Как заявила омбудсмен Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, заключённый умер, упав и ударившись затылком.

«Иванов, находясь в комнате отдыха для заключённых, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину», — подчеркнула она, сославшись на заявление львовской прокуратуры.

Однако эта версия сразу вызвала большие сомнения и в России, и в Донбассе. Представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева заявила 18 декабря о том, что ополченец был убит. По её информации, настоящей причиной смерти Иванова стали побои сотрудников колонии. Перед смертью он был помещён в тюремный карцер.

Валерий Иванов

Тело погибшего было передано российской стороне 27 декабря. Как сообщили в МИД, вскрытие показало, что ополченец перед смертью получил множественные серьёзные повреждения, включая перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.

«Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — пояснили в дипломатическом ведомстве.

Погибший был похоронен 20 декабря в своём родном городе — Северодвинске Архангельской области.

Но расследование обстоятельств его гибели продолжается — 1 февраля Следственный комитет России возбудил по факту смерти Иванова уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В действительности на Украине многие понимают, что в украинских тюрьмах к заключённым, симпатизирующим России, применяются пытки, но говорить публично об этом никто не будет — это противоречило бы текущему политическому курсу Киева, отмечает в разговоре с RT представитель партии «Народный фронт».

«В наших (украинских. — RT) тюрьмах и украинцев не жалуют, а у россиян фактически нет никаких прав. Никто и никогда за заключённых с российским паспортом не заступится, поэтому они легко становятся мишенью для издевательств и пыток. А в случае смерти всегда можно написать, что человек неудачно упал. Только таких «падений» и других несчастных случаев становится всё больше», — подчеркнул собеседник RT.

Эту информацию подтвердил и источник RT в Министерстве юстиции Украины. По его словам, условия содержания заключённых в украинских тюрьмах ужасны.

«И дело не только в том, что людям приходится годы томиться в полуразвалившихся зданиях, в переполненных камерах. Они страдают от полного отсутствия медицинской помощи и постоянных пыток. Осуждённые часто жалуются на поборы, угрозы и избиения. Но зачастую помочь удаётся только тем заключённым, у которых есть деньги на хороших адвокатов», — рассказал источник.

Собеседник RT в Радикальной партии Украины считает, что информация о пытках в украинских тюрьмах может негативно сказаться на имидже «демократической страны, которая стремится в ЕС и НАТО», поэтому официальный Киев её всячески замалчивает.

«Ресурс для информационной войны»

Незадолго до гибели Валерия Иванова глава российского МИД Сергей Лавров говорил о том, что украинская сторона затрудняет процесс обмена пленными. Если год назад враждующие стороны отчасти успешно обменивали людей, то сейчас Киев проявляет «нечистоплотность». По словам министра, после того как списки на обмен уже были согласованы и перепроверены украинской стороной, ДНР и ЛНР, а люди были привезены на место обмена, представители Киева заявили, что не отпустят 23 человека — якобы они попали в перечни по ошибке.

«Такая нечистоплотность не очень помогает продолжению разговоров об обмене», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Москва давно предлагает менять всех на всех и закрепить этот принцип в Минских соглашениях. Однако Киев блокирует эти инициативы.

Обмен пленными между ЛДНР и Киевом

РИА Новости

© Игорь Маслов

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, традиция зверских пыток украинских силовиков существует на Украине с 2014 года, когда большинство пленных и ополченцев просто расстреливали без суда и следствия. Большая часть этих случаев вообще не попадала в СМИ. Личности большинства людей, которые сейчас находятся в плену — а это несколько тысяч человек — неизвестны широкой общественности.

«Сейчас на Украине умирает ещё один доброволец — Алексей Седиков. Он был ранен, и у него развивается опасное заболевание, которое грозит ему смертью. У него нет лекарств, которыми его должны обеспечивать, ему не предоставляют качественную медицинскую помощь. Украина — это страна, где применяются пытки, где нет законов, где используется инструмент подавления своих собственных граждан и всех инакомыслящих», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Безпалько напомнил о резонансных политических убийствах, которые до сих пор не расследованы украинскими правоохранительными органами. Был убит писатель Олесь Бузина. По словам эксперта, в Киеве все прекрасно знают о том, кто именно стоял за этим преступлением, но убийцы продолжают находиться на свободе.

Однако эти преступления практически не привлекают внимания западной общественности и СМИ. Международные правозащитные организации время от времени констатируют ухудшение ситуации с правами человека на Украине, но эти отчёты не оказываются в фокусе внимания западных политиков и прессы.

Отдельного упоминания стоит и уголовное дело против главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как заявили в Следственном комитете России, это дело нарушает свободу слова, гарантированную Всеобщей декларацией прав человека.

«Его (Вышинского. — RT) уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Зато ситуация вокруг украинских граждан, находящихся в тюремном заключении на территории России, неизменно становится предметом политических спекуляций, отмечают эксперты. Достаточно вспомнить, как активно реагировали украинские и западные СМИ на голодовку Надежды Савченко. Как отметил Богдан Безпалько, голодовку Савченко просто использовали как информационный повод для того, чтобы обвинять Россию. Зато сейчас, когда та же Савченко сидит уже в украинской тюрьме, никто о ней и не вспоминает.