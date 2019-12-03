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Людоедский инстинкт

03 декабря 2019, 14:24  •  141 • Украина
Игорь Мосийчук, в недавнем прошлом – полевой командир боевиков-майданщиков, а затем – депутат Верховной Рады, - разоткровенничался на тему резонансных убийств. По его мнению, все эти преступления совершены его бывшими «побратимами», участниками боевых действий на Донбассе с украинской стороны. Мосийчук убеждён, что «организаторы заказных убийств с лёгкостью вербуют добровольцев», получивших в боях соответствующие навыки и имеющих «низкий психологический барьер перед убийством человека».
К убийству журналиста Шеремета, - указывает Мосийчук, - причастны добровольцы Буча и Пума. К убийству Вороненкова и волонтёрки Ганзюк также причастны ветераны АТО. К убийству Амины Окуевой причастны ветераны из одного добровольческого батальона. К взрыву машины Махаури в Киеве также приложили руку «побратимы». И вчерашнее покушение на депутата Киевского совета Вячеслава Соболева, в котором погиб его трёхлетний ребёнок, также дело рук ветеранов из добровольческого батальона «Аратта», Андрея Лавреги с позывным Тихий и Евгения Семёнова. Их уже допросили, и они указали на заказчика преступления, судью Хозяйственного суда украинской столицы.
Мосийчук полагает, что в ситуации виновато украинское правительство, а главный виновник – министр по делам АТО, который палец о палец не ударяет, чтобы отслужившие на Донбассе проходили психологическую и социальную реабилитацию. Недавно «Наша версия» публиковала выкладку по душевнобольным – бывшим участникам боевых действий. Так вот, каждый десятый военнослужащий ВСУ – участник гражданской войны, как правило, сходит с ума. А профильное ведомство этого как бы не замечает. Так что, по сути, Мосийчук совершенно прав, указывая на главного виновника происходящего. Хотя не меньше вина и тех руководителей государства, кто принимал решение о начале военных действий. А это – Турчинов, Парубий и Порошенко.
Мосийчук уверяет, что большинство добровольцев соглашаются на убийство не в последнюю очередь из-за проблем с трудоустройством и невысокой зарплаты. Хотя играет роль и то, что за время военных действий многие, по мнению экс-депутата, «отвыкают от жизни в тылу».

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