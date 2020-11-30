Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданн...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
Главная / Политика

Людоедская система съедает пенсии стариков: Пенсионная реформа в России провалилась - Пронько

30 ноября 2020, 13:40  •  142 • Политика
Телеведущий Юрий Пронько считает, что пенсионная реформа в России провалилась. Пока Госдума оправдывается, намерена или нет проверять дополнительные доходы пенсионеров, людоедская система съедает пенсии стариков.
Есть ли у пенсионеров дополнительные доходы, намерены проверить власти. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Депутат Госдумы Андрей Исаев признался: эта информация вызвала у него и его коллег удивление и обеспокоенность. Депутаты отправили запрос в Минтруд и Пенсионный фонд России. Там ответили, что мнение Ивановой-Швец ошибочно - никакие подобные проверки на следующий год не запланированы, пишет РИА "Новости".
Провал пенсионной реформы констатировал Юрий Пронько. Он считает, что людоедская система съедает пенсии стариков. Если в 2018 году пенсия составляла 34% от заработной платы, то к 2050 году этот показатель опустится до 27%. По мнению аналитиков, всё дело в низких зарплатах и старении населения.
Пронько в эфире "Царьград. Главное" подчеркнул: Пенсионный фонд без направляемых из федерального бюджета средств не может платить нынешним пенсионерам уже сейчас.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщина женщине
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
30 ноября 2020, 10:00
Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"
30 ноября 2020, 10:00
У 78-летнего Байдена подтвердили два перелома после падения
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пуз...
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 03:35
О какой позиции силы идёт речь? Захарова ответила министру обороны Германии как женщи...
30 ноября 2020, 01:45
Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в ...
30 ноября 2020, 03:35
Пора отмаливать грехи: Шойгу приструнил министра обороны Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
26 ноября 2020, 03:20
Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.