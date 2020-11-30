Людоедская система съедает пенсии стариков: Пенсионная реформа в России провалилась - Пронько

Есть ли у пенсионеров дополнительные доходы, намерены проверить власти. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Депутат Госдумы Андрей Исаев признался: эта информация вызвала у него и его коллег удивление и обеспокоенность. Депутаты отправили запрос в Минтруд и Пенсионный фонд России. Там ответили, что мнение Ивановой-Швец ошибочно - никакие подобные проверки на следующий год не запланированы, пишет РИА "Новости".

Провал пенсионной реформы констатировал Юрий Пронько. Он считает, что людоедская система съедает пенсии стариков. Если в 2018 году пенсия составляла 34% от заработной платы, то к 2050 году этот показатель опустится до 27%. По мнению аналитиков, всё дело в низких зарплатах и старении населения.

Пронько в эфире "Царьград. Главное" подчеркнул: Пенсионный фонд без направляемых из федерального бюджета средств не может платить нынешним пенсионерам уже сейчас.