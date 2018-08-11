«Людоедская политика»: почему США отказываются смягчать санкции против Северной Кореи

В Северной Корее может начаться продовольственный кризис из-за засушливой погоды и международных санкций. Об этом сообщили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако США отказываются снимать ограничительные меры, мотивируя это тем, что Пхеньян якобы не идёт на уступки в вопросе денуклеаризации. По словам экспертов, на самом деле КНДР уже сделала ряд шагов в этом направлении, но Белый дом не намерен ослаблять санкционное давление, поскольку считает этот инструмент эффективным. В то же время аналитики полагают, что такая политика Соединённых Штатов может лишить жителей страны стимулов к ядерному разоружению.

Установившаяся в КНДР жаркая погода и международные санкции могут привести к «полномасштабному кризису в сфере продовольственной безопасности» в Северной Корее. Об этом 10 августа сообщили в штаб-квартире Международного Красного Креста в Женеве. По словам представителей организации, с начала июля в КНДР установились рекордно высокие температуры: воздух прогревается до 39 °С, а дождей всё это время не было.

«Ситуация пока не расценивается как засуха, однако на полях уже гибнут рис, кукуруза и другие посевы, что чревато катастрофическими последствиями для населения КНДР», — заявил руководитель программ Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Пхеньяне Жозеф Муямбо.

Как отметили представители гуманитарной организации, действующие против страны санкции «затруднили поставки помощи» в КНДР. Они напомнили, что ранее, по их подсчётам, до 40% населения 24-миллионной Северной Кореи нуждались в гуманитарной помощи. В июле 2018 года швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщало, что СМИ Северной Кореи агитируют сограждан «потуже затянуть пояса» и напоминают о «трудном походе» 1990-х. Тогда массовый голод унёс жизни 2,5 млн северокорейцев.

Неблагоприятная комбинация

Международные санкции формально не запрещают поставку в КНДР продовольствия. Однако существуют запреты Совбеза ООН на импорт нефтепродуктов, работу граждан Северной Кореи за рубежом, закупки текстиля, угля, железа, свинца и морепродуктов в КНДР, создание совместных предприятий с северокорейскими юридическими лицами. Соответствующие резолюции Совбеза были введены после ряда ракетных тестов КНДР и испытания водородной бомбы в сентябре 2017 года. США, Япония, Южная Корея также в разное время ввели односторонние санкции на сотрудничество с Пхеньяном. В результате покупать продукты за рубежом стало не на что, а развивать своё сельское хозяйство из-за санкций непросто.

«Похоже, что в этом году комбинация факторов для Северной Кореи сложилась не очень благоприятная, — отметил в интервью RT заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — Это и засуха, и, судя по всему, плохой урожай, и санкции, которые лишают сельское хозяйство химикатов, топлива, запчастей. Фактически в страну не ввозится продовольствие извне и компоненты для производства продовольственных товаров».

По мнению эксперта, скорее всего, наиболее остро вопрос нехватки продуктов встанет перед северокорейцами весной 2019-го, когда закончатся старые запасы, а нового урожая придётся ждать до осени.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким утверждает, что пока в КНДР «нет панических настроений», хотя на Корейском полуострове «действительно сложилась трудная ситуация в связи с высокой температурой».

«Мне кажется, что в условиях, когда Северная Корея в исполнение резолюций Совбеза ООН не проводит ядерных и ракетных испытаний, призыв Красного Креста направлен на то, чтобы смягчить санкции против КНДР», — заявил в беседе с RT Ким.

«Людоедская политика»

Тем временем США не только не ослабили санкции, но предприняли новую попытку усилить санкционное давление на Северную Корею.

10 августа российский МИД сообщил, что Москва заблокировала в Совбезе ООН попытку США расширить санкции по отношению к Северной Кореи. Против американских предложений выступил и Китай.

«Новые санкционные заходы США... идут вразрез с логикой разрядки напряжённости вокруг КНДР», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

7 августа российская сторона внесла в Совбез ООН предложения о поставке гуманитарной помощи в Северную Корею. 24 июля в интервью ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что Россия выступает за ослабление и даже снятие санкций с КНДР.

«На наш взгляд, наших корейских друзей следует стимулировать ослаблением санкций, их смягчением и отменой, — подчеркнул дипломат. — Мы считаем, что это будет справедливо, и это будет работать на пользу денуклеаризации».

США, в свою очередь, неоднократно утверждали, что не намерены снимать ограничительные меры с Пхеньяна вплоть до полной денуклеаризации Северной Кореи.

«У нас совершенно разные концепции, — объясняет различие позиций Москвы и Вашингтона Георгий Толорая. — Перед американцами, несмотря на договорённости на высшем уровне, которые их внешнеполитический аппарат саботирует, стоит задача задавить Северную Корею, постараться удушить этот режим костлявой рукой голода. Наша задача — вовлечь Северную Корею в диалог, невозможный без взаимных уступок».

По мнению эксперта, негативно на ситуацию в КНДР может повлиять как неповоротливость механизмов ООН, которые способны надолго отложить выполнение российских предложений по гуманитарной помощи, так и позиция Соединённых Штатов.

«Вполне вероятно, что при сохранении санкций и отсутствии средств для закупки продуктов возможен продовольственный кризис, который станет прямым результатом этой людоедской политики», — отмечает Толорая.

Заседание Совбеза ООН

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© Li Muzi

Взаимные упрёки

Сохранение американских санкций привело и к очередному обострению отношений между США и КНДР. 9 августа МИД Северной Кореи обвинил американскую сторону в том, что, несмотря на все уступки, сделанные Пхеньяном, включая мораторий на ядерные и ракетные испытания и ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, США не отказываются от политики давления на КНДР.

По словам северокорейских дипломатов, политика США, при которой они лишь усиливают давление и ожидают, что им пойдут на уступки, — «глупость сродни надежде на то, что из варёного яйца может вылупиться птенец».

«Пока США не соблюдают даже элементарных приличий во взаимодействии со своим партнёром по диалогу и упорно следуют устаревшему сценарию, за который безуспешно хваталось предыдущее руководство, на какой-либо прогресс в реализации положений совместного заявления КНДР и США, в том числе о денуклеаризации, рассчитывать не приходится», — отмечает МИД Северной Кореи.

В таких условиях, предостерегает Пхеньян, «нет никакой гарантии, что достигнутая с таким трудом атмосфера стабильности на Корейском полуострове сохранится в дальнейшем».

Жёсткие заявления со стороны КНДР последовали после того, как власти США обвинили социалистическое государство в невыполнении соглашений о денуклеаризации, достигнутых в Сингапуре на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года.

«Нам нужно, чтобы председатель Ким сделал то, что обещал на глазах у всего мира. Ничего особенного, просто так будет правильно», — заявлял 20 июля госсекретарь США Майкл Помпео.

Ему 7 августа вторил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, заявивший в интервью FOX News: «Соединённые Штаты выполняют условия Сингапурской декларации. Это Северная Корея до сих пор не сделала шагов, которые, по нашему мнению, необходимы для денуклеаризации».

Майкл Помпео и Джон Болтон

Reuters

«Злонамеренный срыв диалога»

«Северокорейцы выполняют всё, что они обещали, включая демонтаж ядерного и ракетного полигонов. Более того, они согласились за свой счёт найти останки американских солдат, погибших в годы Корейской войны, и передать их на родину, — утверждает Евгений Ким. — Это США не идут на уступки».

По словам эксперта, такая политика Соединённых Штатов основана на неправильной оценке мотивов, по которым Пхеньян пошёл на диалог с Сеулом и Вашингтоном. Американское руководство считает, что «продавило» Ким Чен Ына жёсткой санкционной политикой и не намерено от неё отказываться, раз этот инструмент работает. В Северной Корее считают, что это США пошли на диалог с ними из-за того, что КНДР создала ракеты, способные достичь побережья Соединённых Штатов.

Кроме того, как отмечает Толорая, американские ограничительные меры «усиливают консолидацию вокруг северокорейского режима».

«Все проблемы внутри страны можно списать на внешнюю силу, а не на провалы собственной политики», — подчеркнул эксперт.

Как отмечают политологи, терпение северокорейцев может в один прекрасный момент кончиться, что приведёт к завершению диалога с США.

«Я думаю, что до конца года северяне выдержат, — считает Евгений Ким. — Но если Вашингтон и дальше будет продолжать в том же духе, Пхеньян может запустить если не межконтинентальную баллистическую ракету, то хотя бы спутник».

Пуск ракеты в КНДР

globallookpress.com

© kcnawatch. co

Однако, по словам эксперта, многое будет зависеть от того, как поведёт себя Сеул и предложит ли Южная Корея инвестиции, способные удовлетворить потребности Севера в экономическом развитии.

По мнению Толорая, действия США могут вынудить КНДР отказаться от дальнейших переговоров с Вашингтоном.