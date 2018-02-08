«Люди живут здесь без страха»: немецкий депутат рассказал о ситуации с правами человека в Крыму

Делегация немецких парламентариев не увидела фактов нарушения прав человека в Крыму в ходе своего визита на полуостров. По словам депутата ландтага Северного Рейна — Вестфалии Хельмута Зайфена, за время поездки у него ни разу не возникло ощущения опасности. Политик от правой партии «Альтернатива для Германии» также обратил внимание на неприемлемость угроз, поступивших от украинских властей. Ранее посол Украины в Германии пригрозил политикам «правовыми последствиями». Зайфен добавил, что для возобновления экономического сотрудничества с Крымом сначала должна измениться политическая риторика в США и Европе. О чём ещё говорил немецкий депутат и как отреагировали на его слова на самом полуострове — в материале RT.

Находящаяся с визитом в Крыму делегация немецких депутатов не увидела фактов нарушения прав человека на полуострове. Такое заявление сделал депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Зайфен.

«Факт в том, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха», — рассказал парламентарий в интервью РИА Новости.

«У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно», — подчеркнул Зайфен.

Он добавил, что прибывшую в Крым 3 февраля немецкую делегацию приняли доброжелательно. В состав миссии вошли девять депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), представляющих региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

По словам Зайфена, прозвучавшие со стороны киевских властей угрозы в адрес находящихся в Крыму немецких депутатов лишь говорят о том, что украинское правительство не брезгует прибегать к языку насилия.

«Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия», — заявил собеседник агентства.

Депутат отметил, что до этого визита он не видел украинское правительство в таком негативном свете: «Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила».

Напомним, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил парламентариям «плачевными правовыми последствиями» в связи с их поездкой в Крым. По его словам, ему также пришлось выполнить «малоприятную, но полезную миссию — вправить мозги руководству фракции АдГ в парламенте Северного Рейна — Вестфалии». Кроме того, украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения порядка «въезда на временно оккупированную территорию».

В ответ на эти заявления Зайфен указал на неприемлемость подобных выпадов со стороны дипломата и посоветовал ему поучиться такту у европейских стран: «Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев, и прежде всего в Германии».

Участники немецкой делегации депутатов в рамках своего визита в Крым

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Сначала политики в США и Европе должны изменить своё мнение»

Депутат АдГ Хельмут Зайфен также возмутился замалчиванием в европейской прессе информации о том, что крымчанам отказывают в выдаче виз для поездок в страны шенгенской зоны по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам.

«В СМИ, как правило, умалчивается ситуация в Крыму. Если сообщают, то, как правило, о том, что Путин враг, а про то, что страдают простые жители от санкций, об этом никто никогда не говорит. Я даже не мог себе представить, что жители Крыма не могут выезжать спокойно в страны шенгенской зоны. Я считаю это скандалом, который у нас замалчивается», — заявил Зайфен.

Вместе с тем он выразил надежду на скорейшее возрождение побратимского сотрудничества между крымскими и немецкими городами.

«Мы буквально на днях встречались с городским советом Ялты и обсуждали перспективы партнёрства между Ялтой и Баден-Баденом. Хоть сейчас сотрудничество затихло, но наработанные ранее связи дают надежду, что оно обретёт новые импульсы», — рассказал парламентарий.

При этом он признал, что немецкие компании опасаются возникновения проблем в том случае, если они начнут работать в Крыму.

«Думаю, что сначала политики в Соединённых Штатах и Европе должны изменить своё мнение. До того момента фирмы будут подчиняться политическим правилам. Есть законы, которым эти фирмы должны подчиняться», — отметил Зайфен.

Участники немецкой делегации депутатов в рамках своего визита в Крым

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Европа потихонечку просыпается»

Постепенным пробуждением Европы назвал слова Хельмута Зайфена о положении дел на полуострове заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Европа потихонечку просыпается и осознаёт, что Крым вернулся в состав России навсегда. По поводу нарушений прав человека, которые, якобы, существуют в Крыму — немецкие депутаты смогли лично убедиться, что это наглая, беспрецедентная ложь. У них была возможность пообщаться с простыми гражданами, с депутатским корпусом, с общественными объединениями и они были очень возмущены жёсткими и недипломатичными высказываниями посла Украины в Германии», — заявил Гемпель.

Собеседник RT также отметил, что европейские страны начинают понимать необходимость выстраивания с Россией диалога, в том числе и по крымскому вопросу.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что приезжающие на полуостров иностранцы воочию могут убедиться в единстве крымчан касательно своего решения на мартовском референдуме 2014 года.

«Когда туда приезжают обычные люди или депутаты, они понимают, что крымчане довольны своим решением, живут в мире», — заявил Цеков.

«В Крыму абсолютно спокойная, мирная ситуация. Иностранцы всё это видят и понимают, насколько консолидирован Крым относительно своего решения 2014 года. Но для Европы признание правильности результатов референдума — это признание своих ошибок», — отметил сенатор в беседе с RT.

Он также добавил, что в Европе с самого начала понимали справедливость решений, которые принимались в Крыму в 2014 году.

Напомним, Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство респондентов высказались за воссоединение с Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что крымский вопрос «закрыт окончательно», поскольку жители полуострова выразили свою волю демократически и в полном соответствии с международным правом.