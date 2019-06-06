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«Люди жаждут справедливости!»

06 июня 2019, 10:39  •  157 • В России

1 июня убит русский спецназовец. Молодой парень, самоотверженный, честный, всегда защищал слабых – о нем хорошо отзывались абсолютно все – прошел всю Сирию, воевал и вернулся на родину без единой царапины. И здесь, дома его зверски убивает бесчинствующая толпа бандитов. Они хотели крови и убили нашего русского парня.

Давно пора вернуть право на ношение огнестрельного оружия. У нас бандиты вооружены, им закон не писан, а мирные граждане не могут себя защитить. Они не могут легально приобрести оружие и не могут себя защищать – мешает закон о пределах самообороны, который часто превращает жертву в преступника. А если бы мы разрешили носить боевое оружие хотя бы офицерам российской армии, включая бывших, 1 июня лежать на улице остались 10 бандитов, а не молодой русский парень!

Во-вторых, нельзя жалеть средств на патрули. Постоянно полиция должна проверять питейные заведения, особенно злачные места, где происходят стычки, драки, шум. Это же не первый раз, когда возле этого бара, где убили Никиту Белянкина, устраивали разборки. Местные жители стонали от этого злачного заведения. Даже вечером в выходной день – самое опасное время – никто не помешал бандитам устроить поножовщину и спокойно, пешком уйти с места убийства.

Сейчас все они будут задержаны и наказаны, в этом сомнения нет. Люди жаждут справедливости. Но такие случаи нужно предотвращать, чтобы не хоронить молодых ребят…

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