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"Люди загнаны": Тимошенко указала украинцам на причину их безденежья

26 марта 2021, 10:40  •  75 • Политика
Юлия Тимошенко. Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Доходы граждан Незалежной не поспевают за ростом тарифов
Сфера жилищно-коммунальных услуг является одной из самых коррумпированных на Украине, считает бывший премьер-министр Незалежной Юлия Тимошенко.
Постоянный и практически бесперебойный рост цен на коммунальные услуги загнал украинцев в тупик, заявила лидер фракции "Батькивщина", указав, что никогда ранее на Украине не было настолько больших долгов на ЖКХ.
При этом власть совершенно не стесняется говорить о возможном повышении тарифов уже в ближайшем будущем.
"Люди загнаны. Людям надо делать из этого выводы",
– призвала Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, что в начале 2021 года на Украине вспыхнули протесты, связанные с ростом тарифов на газ и электричество. Украинцы перекрывали движение на трассах и проводили пикеты около зданий администраций.
В некоторых регионах цена за один кубометр газа достигала 2,31 гривны. Демонстранты требовали вернуть цены, которые действовали до наступления нового года.
В конце 2020 году Киев объявил об отмене льготного тарифа на электричество для украинцев. Так, взлетела цена на электроэнергию - 100 кВТ обойдутся в 1,68 гривны за один кВТ в час вместо прежних 0,9.
В СМИ кризис, возникший в результате роста цен на тарифы ЖКХ, получил название "тарифный майдан".

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