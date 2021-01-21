Люди? Зачем слушать этот "сброд"! Уже и Путин рыкнул, а чиновники всё равно хамят

Автор:

Юрий Пронько

Очередная чиновница призвала "не тратить энергию на токсичных людей и прочий сброд". После дама отредактировала свой пост в одной из соцсетей и сообщила, что её неправильно поняли, но произошедшее в очередной раз заставляет задуматься – почему те, кого мы содержим на наши налоги, так нас ненавидят и презирают?

Удивительная у нас страна: то чиновники керченской администрации поздравляют блокадников Ленинграда, проживающих в этом городе, батоном хлеба. То "слуги народа" в нетрезвом состоянии, не стесняясь, кроют матом простых людей, заявляя, что им за это ничего не будет. То заявляют, что "государство не просило вас рожать и вам оно ничего не должно". На этот раз отличилась чиновница с Камчатки, которая призвала не тратить энергию на токсичных людей и "прочий сброд".

Правда, после министру туризма Камчатки Наталии Максименко пришлось давать объяснения. По словам чиновницы, она хотела сказать, что, несмотря на трудности и неприятности, нужно мыслить и действовать позитивно. После первоначального поста о "прочем сброде" пользователи предположили, что таким образом чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она назвала "сбродом".

Итак… Чиновников вновь неправильно поняли. Они, как всегда, имели в виду совершено другое. Лично у меня складывается чёткое ощущение, что, дорвавшись до власти, эти деятели теряют над собой контроль и начинают считать себя "пупами земли".

Политолог Дмитрий Солонников полагает, что проблема в отсутствии ответственности:

"Я бы не говорил о том, что срывает голову. Скорее всего, действительно, попадая на высокие должности, чиновники не ощущают ответственности за то место, которое они теперь олицетворяют. Есть возможность хайпануть в соцсетях, привыкли люди в соцсетях ловить лайки, дизлайки, цитаты на острых высказываниях, и они продолжают делать то же самое.

Привыкли выражаться так, как они выражались у себя на кухнях или в бодрых перепалках, то же самое происходит, когда они надевают чиновничью мантию. Вот это ужасно.

На самом деле нет корпоративной культуры, нет определённого уважения к должности. Такое впечатление, что всё это детская игра, мы пошутили в песочнице, теперь пошутили в здании администрации. Мне кажется, что вот это основной вопрос. Нет этой страты чиновников, которая бы отвечала за свой корпоративный интерес. Пришли, поиграли, ушли, хайпанули, получили поддержку в сетях, кого-то если на этом поймали и потом наказали, ну плохо, если не поймали, то очень весело, будем шутить дальше. К сожалению, мне кажется, в этом вопрос".

Как правило, "слугам народа" удаётся уходить от ответственности за своё неадекватное поведение и откровенные оскорбления людей. Правда, как только, подобное хамство становится достоянием общественности, следует отставка. Яркое подтверждение – это псковский пример, который в своё время привёл к отставке чиновника. Глава Печорского района Дмитрий Сопотов назвал полицейского шестёркой, заявив,

что стража порядка "никто не выбирал". После этих слов разразился большой скандал, который, как я уже отметил, привёл к отставке чиновника. Однако обратите внимание на тот факт, как он кичится своей всенародной избранностью. Дескать, победил на выборах, а значит, может творить всё что угодно. Очевидная потеря реальности.

Политолог Василий Колташов считает, что проблема таких чиновников в отсутствии контроля:

"В его картине мира нет общественного контроля, нет медиа как чего-то свободного. Он считает, что кто-то заказал шумиху, и не понимает, что есть какие-то изменения, какие-то процессы в обществе, в государстве, показывающие: его поведение просто неприемлемо. Очень-очень тяжело они учатся на чужих ошибках. Потому что уже много таких скандалов было, и по-прежнему возникают новые, не новые – точно такие же истории, где чиновники предстают надменными самодовольными эгоистами, которые рассматривают своё положение не как функцию для общественной пользы, а как господствующее такое княжеское положение над холопами и не стесняются это порой высказывать. А потом у них наступает такое состояние ступора. Как же это так, это ведь почему меня за это ругают, кто посмел, кто, как, почему, кто заказал и так далее?"

Издеваться над людьми, делая странные заявления, или кроя матом тех, кто тебя содержит на свои налоги, – не просто неадекватная позиция со стороны чиновников, на мой взгляд, это прямая дорога к жёстким санкциям, которые, надеюсь, станут реальностью.

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн полагает, что мы можем создать такой механизм.

"Мы устанавливаем штраф в размере до 100 тысяч рублей в случае первого правонарушения. И дисквалификация, то есть запрет на работу сроком до года, при повторном правонарушении чиновник будет наказываться уже до 150 тысяч рублей. А срок дисквалификации, запрета на работу составит у него два года. Кроме того, ЗП уточняет саму диспозицию понятия оскорбления. Потому что, по нашему убеждению, сегодняшние формулировки не соответствуют реалиям. По сложившейся практике могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную лексику. Но русский язык богаче, и мы знаем случаи, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным и оскорбляющим. Мы предлагаем устранить это существо, расширив диспозицию статьи за оскорбление и прописав, что оскорбление у нас будет «в неприличной форме» или в иной оскорбляющей общественную нравственность форме".

И таких примеров произвола со стороны "слуг народа" масса, вы сами можете продолжить этот позорный список. Неудивительно, что из-за подобного хамства, произвола, "освоения" бюджетных средств, фактического разворовывания денег налогоплательщиков в России стремительно падают рейтинги власти.

"Любой чиновник – это представитель власти, и он должен уважать народ, потому что народ – это источник власти в нашей стране, – подчёркивает политолог Георгий Фёдоров. – И соответственно, вот эти вот высказывания, к сожалению, носят не единичный характер, а довольно-таки массовый.

И это говорит о том, что многие чиновники, которые получают власть, воспринимают себя выше рангом, барами, каким-то привилегированным классом, который может смотреть на других как на холопов, как на каких-то людей второго сорта. Соответственно, учитывая, что, особенно в регионах, ситуация складывается с работой очень сложная, ситуация структурная по политическому и экономическому положению тоже в регионах сложная, соответственно, эта каста чиновников очень часто путает берега.

Соответственно, воспринимает людей, как в том старом анекдоте, как души, приданные им для того, чтобы эти новые товарищи из чиновничьего класса могли себя как-то реализовывать и, соответственно, воспринимать себя выше, чем другие".

Происходящее – это крайне тревожный сигнал, и, по всей видимости, в Кремле его услышали и осознали, что "слуги народа" в своём произволе зашли слишком далеко. Вот и президент России Владимир Путин говорил:

"У нас есть соответствующий закон, который защищает честь и достоинство любого гражданина, независимо от его служебного положения или даже прежних заслуг. Перед законом должны быть все равны. Другое дело, что строже надо подходить к тем людям, которые хамят и при этом занимают какое-то должностное положение. Которых надо выметать из органов власти и управления. Это совершенно очевидно".

Будем надеяться, что камчатский пример с "токсичным и прочим сбродом" станет серьёзным уроком для тех, кто забыл, что служит народу и нашему Отечеству. А если нет – пусть выметаются с государевой службы!