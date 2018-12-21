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«Люди забывают три главных условия»: Дед Мороз рассказал, как загадывать желания на Новый год

21 декабря 2018, 11:09  •  112 • В России
Чтобы новогоднее желание точно сбылось, оно должно быть добрым. Этим секретом в интервью RT поделился Дед Мороз из Великого Устюга. По его словам, за всё время работы почты зимнего волшебника ему поступило более 3 млн писем со всего мира, в том числе с Украины, из США и Китая. Дед Мороз также рассказал, чего он хочет пожелать мировым лидерам, и признался, какой подарок хотел бы получить сам.
 
Российский Дед Мороз из Великого Устюга © пресс-служба Российского Деда Мороза
 

— Что вы можете пожелать россиянам в новом году?

— Не только россиянам, а всем людям на всей планете я желаю спокойствия и мира, счастья и здоровья, новых открытий и новых добрых мечтаний.

— Чего больше всего хотят россияне? Не утратили ли люди веру в чудеса?

— Люди не перестали верить в чудеса. Каждый в душе мечтает о чуде и ждёт его. Просто не все готовы признаться в этом. Но я точно знаю, что в душе каждого человека, малыша или взрослого, живёт ребёнок, который всегда верит в волшебство.

— Многие россияне прибегают к разным обрядам, чтобы загаданное ими желание сбылось, например, сжигают записки и выпивают с шампанским. Что нужно делать, чтобы новогоднее желание действительно сбылось?

— Знаю-знаю, придумывают множество способов усилить вероятность исполнения желаний. Но почему-то забывают три главных условия: желание обязательно должно быть добрым, нужно всем сердцем верить в его исполнение и хотя бы чуточку приложить свои силы для его осуществления. А уж тут и я своим волшебством помогу.

  • Всероссийский Дед Мороз и дети
  • © пресс-служба Российского Деда Мороза

— Деда Мороза на Украине всё чаще пытаются заменить. В Киеве в прошлом году даже открылась резиденция Санта-Клауса, а на главной ёлке страны снова праздником руководит Святой Николай. Всё это, по мнению властей, — признаки успешной евроинтеграции. Как вы к этому относитесь?

— Я думаю так: не важно, как вы назовёте волшебника, которого будете ждать в новогодние дни. Важно, чтобы вы ему верили, чтобы он был добр и справедлив и не забывал совершать для вас чудеса.

— Пишут ли вам люди с Украины?

— За всё время работы моей почты я получил более трёх миллионов писем! Пишут мне со всех уголков мира. Да-да, не только из нашей страны, но и из Китая, с Украины, из Финляндии, США, Индии... Моя сказка не имеет никаких границ — ни возрастных, ни территориальных. И для меня равны все — любого возраста, любого статуса, любого места жительства — все мои любимые внучата.

— Что вы можете пожелать мировым лидерам, например, президенту США Дональду Трампу?

— От президента любой страны зависит очень многое. И думаю, что самое важное, чтоб они всегда помнили о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье.

— Обычно вы всем дарите подарки, а сами что хотели бы получить на Новый год?

— Самый дорогой для меня подарок — это ваше счастье, ваши улыбки, беззаботное детство малышей, уверенность в завтрашнем дне взрослых. Ваше умение любить и понимать, дарить радость и быть добрыми. Поделитесь своим теплом, и вам самим станет теплее.

Резиденция Деда Мороза располагается в городе Великий Устюг Вологодской области. Его почта работает с 2001 года, за это время на неё поступило 3 392 490 писем. При этом наибольшее количество писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

Ранее в канцелярии Деда Мороза назвали самые желанные подарки на Новый год. Так, женщины чаще просят квартиру в центре города, путёвку на море или стабильную работу, а мужчины — увеличение заработной платы, карьерный рост и новый автомобиль. В целом около трети писем приходит от взрослых всех возрастов.

Дети же хотят получить гаджеты нового поколения, кукол, детскую косметику, 3D-ручки, новые платья, конструкторы, роботов-трансформеров, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, а также железную дорогу.

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