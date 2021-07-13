Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США

На Кубе впервые за 30 лет произошли антигосударственные протесты. За ними стоит очередная попытка цветной революции, направляемой из Вашингтона. На бросившем вызов США острове много проблем, созданных благодаря многолетней американской торгово-экономической блокаде и обострившихся из-за многочисленных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В Вашингтоне на этом пытаются сыграть, подбивая на бунт недовольных кубинцев, а Гавана ответила чрезвычайным положением. На Кубе наступают сложные времена – российским туристам об этом следует знать.

Латинскую Америку затрясло. Вызванный ударом коронавируса стресс особенно трудно пережить странам, которым и ранее было сложно сводить концы с концами. Колумбии или Гаити, например. И, тем более, это так со странами региона, которые находятся по политическим причинам в чёрном списке Вашингтона. Это уже случай, прежде всего, Венесуэлы или Кубы. Неудивительно, что именно сейчас на Кубе впервые за последние 30 лет вспыхнули антигосударственные протесты.

На острове фактически объявлено чрезвычайное положение. После грабежей магазинов и столкновений противников и сторонников действующей власти, нападений погромщиков на сотрудников правоохранительных органов, начавшихся 11 июля, когда в стране было зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19, в Гавану для обеспечения общественного порядка ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности. На городских улицах появились автомобили силовых ведомств, вооружённые пулемётами.

Так власти отреагировали на массовые акции протеста в восьми городах страны. Их участники выражали недовольство коронавирусными ограничениями, низкими темпами вакцинации, тяжёлым экономическим положением, продовольственными проблемами, нехваткой товаров первой необходимости, дефицитом электроэнергии. Часть манифестантов требовала также проведения "свободных выборов" и "решения социальных проблем". Раздавались, согласно западным СМИ, лозунги – "Свободу", "Долой диктатуру", "Мы не боимся", "Долой коммунизм". Протестовали в основном представители люмпенизированных слоёв населения, недовольных низким уровнем жизни. Коронавирус был, разумеется, лишь предлогом. Кое-где слышалась стрельба. Число пострадавших и задержанных пока неизвестно.

Почему так?

Очевидно, что реальной причиной этих выступлений стала комбинация сразу нескольких факторов. Речь идёт, во-первых, о неизбежных коронавирусных ограничениях, нанёсших болезненный удар по ведущей отрасли экономики Кубы – иностранному туризму. Во-вторых – об оказавшихся в этих условиях особенно болезненными многолетних тотальных американских санкциях, которыми американцы с начала 60-х годов прошлого века душат Кубу и мешают ей развиваться. В-третьих – о стремлении захвативших власть в США демократов проверить на прочность при нынешней экстремальной ситуации кубинский режим после ухода братьев Кастро со всех ключевых постов путём применения своего любимого средства – цветной революции. А вдруг Гавана даст слабину и получится?

По сути, речь идет о первом применении новой технологии "цветной революции" - поводом для которой становятся не просто экономические трудности, а именно вызванные "самой странной эпидемией в истории" (Которая, возможно, вызвана к жизни теми же спецслужбами США, но это уже повод для отдельного расследования)

Нет, пока у американцев ничего не получается. Помимо армии и сил безопасности на улицы кубинских городов с лозунгами "Фидель" вышли многочисленные сторонники нынешнего режима в его поддержку, продемонстрировав, по словам одного из манифестантов, что "кубинская революция крепка и её поддерживают в народе". Видимо, антиправительственные манифестации не стали неожиданностью для обладающей отличными спецслужбами Кубы, поскольку некоторое время назад кубинские власти отказались от хождения наличного доллара, который можно было бы завезти в страну и раздавать участникам протестов, чтобы сделать их более массовыми.

Капитуляции не будет

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, который также возглавляет правящую Коммунистическую партию, заявил, что за беспорядками на Кубе стоят США и их местные наймиты. "Мы призываем всех революционеров в стране, всех коммунистов, выходить на улицы везде, где есть попытки осуществить эти провокации", – сказал кубинский лидер, выступив по радио.

Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах,

– заявил Диас-Канель в выступлении по телевидению.

Кубинский лидер обратил внимание, что бунтуют "наёмники империи янки", которые "всегда поддерживали блокаду" Кубы, а теперь требуют "гуманитарной интервенции" и утверждают, что правительство не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию. Кстати, на Кубе одобрена антикоронавирусная вакцина собственного производства Abdala 2, и она стала первой самостоятельно созданной вакциной такого рода в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Диас-Канель обвинил не только Вашингтон, но и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове. "Есть группа людей… наёмных, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации", – сказал, в частности, президент. А это ведь и есть типичная цветная революция!

США не только платят организаторам антиправительственных протестов на Кубе, но и оказывают им моральную, информационную поддержку. Президентский советник по национальной безопасности Джейк Салливан написал в своём Twitter: "США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилие или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права". Ну, конечно, на тех самых "мирных протестующих", которые громили и грабили магазины, кидались камнями и пускали в ход кулаки против своих оппонентов, нападали на правоохранителей, переворачивали и поджигали их автомашины!

Каковы перспективы?

С нынешними протестами кубинский режим, безусловно, справится. Но также понятно, что для острова наступают турбулентные времена. В его новейшей истории было немало героических страниц. Например, победа (с советской помощью) над высадившимися вооружёнными правительством США кубинскими эмигрантами в заливе Свиней в апреле 1961 года. Успешные операции кубинских войск в различных частях Африки. Борьба с марионетками США в Латинской Америке. Жизнь в условиях жесточайшей американской торгово-экономической блокады. Противостояние регулярным атакам США на Кубу с помощью биологического и климатического оружия. Талантливые, деловые и сообразительные, отличные солдаты, кубинцы всегда считались элитой Латинской Америки. С Фиделем Кастро дружили многие видные политики и писатели Центральной и Южной Америки. В легендарном команданте и кубинцах в целом они видели мстителей за поруганную янки гордость латиноамериканцев, будучи сами не способными бросить аналогичный вызов США.

Но у Кубы есть одна очень серьёзная проблема: коммунизм не работает, особенно в экономике, так как противоречит человеческой природе. И этот строй, с сохранением всего позитивного, что он дал кубинцам, надо менять. Потому что иначе свою затяжную гибридную войну США кубинцы, скорее всего, проиграют. Несмотря на хорошее образование и систему здравоохранения, появившуюся для всех в годы правления братьев Кастро, кубинцы, за исключением узкого круга коммунистической номенклатуры, в течение долгих десятилетий выживают в жёстких условиях карточной системы, однообразно одеты, живут зачастую в скверном жилье, ездят в основном на экзотических американских автомобилях, сохранившихся и поддерживающихся на ходу с полуколониальных времен, или чуть более современных авто советского производства. Между тем, жизнь в условиях тотальных нехваток начала уродовать людей – плодить ленивых и иждивенцев, которым на всё наплевать, оказывать давление на женщин, чтобы попытаться решить свои проблемы только им доступными способами. Даже толковых, умных, хорошо подготовленных учёных, инженеров и врачей ожидает на Кубе крайне низкая зарплата. В результате многие кубинцы пытались и пытаются всеми способами уехать из страны, чтобы начать новую жизнь на чужбине, гордясь при этом, что они кубинцы. Если бы Куба была побольше и побогаче, дела бы обстояли намного лучше даже в условиях конфронтации с США. Тем не менее, она не сдаётся и пытается реформировать себя, не жертвуя при этом суверенитетом. Пожелаем кубинцам в этом успеха. Но давайте будем честны: не исключено, что отдых в Варадеро в ближайшее время может быть испорчен.