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«Люди выпрыгивали из окон»: что известно о пожаре в одном из ТЦ Кемерова

25 марта 2018, 17:24  •  194 • В России
Жертвами пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» стали три ребёнка и одна женщина. Спасатели нашли их тела в детской комнате на четвёртом этаже горящего здания. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в ТЦ не сработала пожарная сигнализация, при этом проезд спецтранспорту перекрыли посетители торгового центра, которые хотели покинуть место происшествия на своих автомобилях. Пытаясь выбраться из здания, люди выпрыгивали из окон. О том, что ещё известно о трагедии в Кемерове, — в материале RT.
 
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Четыре человека погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Среди жертв ЧП — три ребёнка и одна женщина. Спасатели нашли их тела в игровой комнате на четвёртом этаже торгового центра.

«Предварительно известно о четырёх погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Очаг возгорания мог находиться на четвёртом этаже ТЦ, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки.

В попытке спастись люди выпрыгивали из окон горящего здания, внизу их ловили спасатели. 

В связи с пожаром на территории Кемеровской области введён режим чрезвычайной ситуации. «Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, заявили ТАСС в оперативном штабе ЧП. Спасатели сообщают о риске обрушения здания. Возгоранию присвоен третий уровень сложности.

«В результате развития огня может обрушиться стена», — цитирует портал VSE42.Ru источник в МЧС.

По словам Петренко, за медицинской помощью обратились 26 человек, некоторые из них были госпитализированы. «Сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются», — заявила она.

Ранее медики сообщали, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Спасателям удалось вывести из горящего здания около двух десятков человек. В тушении пожара задействовано 15 расчётов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спасательных службах. 

«Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек», — рассказал он.

«Сигнализации не сработали»

Жители Кемерова сообщают в соцсетях, что при возгорании в ТЦ не сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения. Официального подтверждения этих данных получить пока не удалось.

По словам очевидцев, в связи с неработающей сигнализацией о пожаре оповещали криками и по громкой связи. Дети выбегали из здания без уличной одежды.

«Ну и что толку, сколько раз они учения проводили по эвакуации, а в итоге никакой сигнализации не было, никаких действий тоже», — возмутился один из пользователей соцсетей.

«Загорелись детские качели, сигнализации вообще не сработали», — сообщила Лусине Карапетян. По другой информации, пожар возник после того, как загорелся батут.

«Дети из окон падали. Один ребёнок, который упал из окна, в тяжёлом состоянии», — сообщил один из очевидцев.

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После известия о пожаре многие жители Кемерова откликнулись на просьбу о помощи и попытались подъехать к торговому центру на машинах.

«Я стою жду, специально подъехал к «Космосу». Это буквально метров 200 от горящего здания. Дым виден, клубится, гарью пахнет, всё задымлено. На перекрёстках экипажи ДПС дежурят, сортируют лишний транспорт, не пускают, чтобы не мешались. Я подходил к месту пожара. Народу стоит много, зеваки в основном. Помощи никто не просит. Спецмашинами всё заставлено, пожарных очень много», — сообщил RT очевидец событий.

Подъезд к зданию сейчас закрыт, подтвердил RT другой очевидец Борис Яковлев. Он рассказал, что из-за смога не сразу увидел место происшествия, находясь в 500 метрах от него.

«У нас в Кемерове в центре постоянно стоит смог стоит. Не было видно, есть ли дым. Когда я вышел на улицу, почувствовал запах гари», — рассказал кемеровчанин.

Местные жители сообщают в соцсетях, что подъезд пожарных машин затрудняли посетители торгового центра, которые после пожара пытались покинуть место происшествия. Для проезда оперативных и экстренных служб, машин скорой помощи и спецтранспорта сотрудники ГИБДД эвакуировали припаркованные на стоянке автомобили и перекрыли движение в районе торгово-развлекательного комплекса.

«В целях обеспечения безопасности движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях», — рассказали РИА Новости в областном главке МВД.

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СМИ и местные жители сообщают, что в здании ТЦ располагался контактный зоопарк. Отмечается, что находившиеся там животные погибли. Людям, находившимся в помещении, удалось спастись.

«Девочка чуть от дыма не задохнулась. У них чисто физически не было возможности открыть никакие клетки, погибли бы вместе с животными», — рассказала знакомая сотрудницы зоопарка.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК России («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Дело передано в центральный аппарат СК России.

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