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Люди второго сорта: Как олигархи пытаются влиять на нас, выкупая личную информацию

01 июня 2020, 15:55  •  151 • Политика
В США уже начали новый эксперимент над людьми. Новшество ввёл американский производитель телекоммуникационного оборудования под предлогом опасности из-за коронавируса - сотрудникам раздадут бейджи со встроенными bluetooth-чипами. В конечном счёте личные сведения могут попасть в руки олигархов, а людей начнут делить на первый и второй сорта, полагают эксперты.
Эксперты уверены, что такие меры приведут нас к серьёзным последствиям, о которых мы пожалеем. Например, используя биоматериал, из граждан могут начать создавать людей второго сорта. То есть, по сути, олигархи получат полный спектр возможностей делать из нас рабов.
С помощью таких чипов планируют контролировать передвижения людей и их состояние. Заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ Елена Ведута подчеркнула в беседе с Царьградом, что такая мера абсолютно незаконна.
"Ты становишься в какой-то степени управляемым человеком, и какими программами будут руководствоваться разработчики программного обеспечения, как они будут вмешиваться в твоё личное пространство - теперь это в их правах. Что хотят, то и будут делать", - сказала эксперт.
Информацию о передвижении людей будут передавать специальные роутеры. Причём, как полагают эксперты, сведения этой телекоммуникационной компании можно будет перепродать и другим игрокам. То есть личные сведения будут не защищены, а на людей можно будет влиять, в том числе, вводя градации тех, кого следует отнести к первому сорту, а кого - ко второму. Доступ к личным сведениям людей будут иметь весьма обеспеченные игроки, а значит, есть риск стать марионетками олигархов.

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