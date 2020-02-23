«Люди ведут себя как животные»: В Китае возмутились украинскими событиями из-за коронавируса • 43 • Аналитика

На Украине вспыхнули очередные беспорядки. На этот раз поводом стало решение властей разместить в одном из поселков Полтавской области пассажиров рейса из Китая, которых должны проверить на коронавирус.



Новые Санжары были выбраны для размещения на карантин украинцев и иностранцев, следовавших из города Ухань в Харьков. В медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке, прибыли шесть автобусов с гражданами, которые должны были быть обследованы на предмет заболевания коронавирусом.







Но эта инициатива властей не понравилась местным жителям. Они устроили беспорядки, забросав камнями автобусы с несчастными пассажирами и вступив в столкновения с полицией. В результате 9 сотрудников полиции получили травмы. В поселок экстренно прибыл сам Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



Самое интересное, что украинские медики не нашли у приехавших из Китая людей признаков острых респираторных заболеваний. Но полтавского обывателя эта новость не успокоила. Почувствовав угрозу собственной безопасности, жители поселка Новые Санжары атаковали своих соотечественников. Они грозились даже сжечь живьем приехавших из Китая украинских граждан.





Тем временем, в Китае уже обратили внимание на события в Полтавской области. Издание «Сина Милитари» опубликовала новость о беспорядках, после чего рядовые китайцы – читатели сайта стали делиться в комментариях собственным взглядом на происходящее.



Украина - страна, в которую сильно проникли Соединенные Штаты. Простыми людьми в стране манипулируют американцы. Для них невозможно не разрушить страну, потому что тогда американцы не дадут денег! В несчастной стране эти люди не впускают своих соотечественников, а ведь это действительно бесчеловечно,

- пишет Сюй Ухань из Пекина.



Многие комментаторы убеждены, что такое поведение украинцев обусловлено тем, что современная Украина находится под внешним управлением США, а прозападные СМИ манипулируют сознанием простых людей. В этом, по мнению китайцев, ситуация на Украине напоминает ситуацию в Гонконге.



Как Украина и Гонконг могут вести себя как животный мир, а не как человеческое общество? По крайней мере, этикет и уважение исчезли. Где результат эволюции цивилизации?

- возмущается пользователь под ником «Громовой дождь».



Как видим, в континентальном Китае к проявлениям «любви к демократии» гонконгских протестующих относятся весьма скептически. Некоторые пользователи открыто называют и гонконгских протестующих, и хулиганов в Полтавской области идиотами.



Пользователь из провинции Циндао видит главную причину во влиянии Запада, а также в общем разложении украинского общества:



Украинцы сейчас одурманены Западом. Эта страна была заброшена. Люди глупы и ленивы, люди ведут себя как животные .

Действительно, забрасывать в XXI веке камнями автобусы со своими же согражданами, прибывшими на карантин, вряд ли могут цивилизованные люди. Шесть лет правления киевского режима не прошли бесследно для и без того разлагавшегося в постсоветские десятилетия украинского общества. Люди стали злее, более подвержены манипуляциям – прекрасный образец результативности экспериментов, поставленных над Украиной Соединенными Штатами.



Вину за тот градус насилия, который сегодня столь ощутим в украинском обществе, несут те самые люди, которые 6,5 лет назад устроили беспорядки в Киеве, а затем привели мирную прежде страну к гражданской войне, потере Крымского полуострова, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу.



Одичание украинцев поразило не только китайцев. Даже известный российский ведущий Владимир Познер был вынужден искать аналогии поведению жителей Полтавщины в истории Средних веков. Ведь лишь тогда, пять и более столетий тому назад, известия о страшных эпидемиях могли приводить к подобным погромам и к сжиганию заживо больных или даже заподозренных в болезни людей.



На Украине вспыхнули очередные беспорядки. На этот раз поводом стало решение властей разместить в одном из поселков Полтавской области пассажиров рейса из Китая, которых должны проверить на коронавирус.Новые Санжары были выбраны для размещения на карантин украинцев и иностранцев, следовавших из города Ухань в Харьков. В медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке, прибыли шесть автобусов с гражданами, которые должны были быть обследованы на предмет заболевания коронавирусом.Но эта инициатива властей не понравилась местным жителям. Они устроили беспорядки, забросав камнями автобусы с несчастными пассажирами и вступив в столкновения с полицией. В результате 9 сотрудников полиции получили травмы. В поселок экстренно прибыл сам Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Самое интересное, что украинские медики не нашли у приехавших из Китая людей признаков острых респираторных заболеваний. Но полтавского обывателя эта новость не успокоила. Почувствовав угрозу собственной безопасности, жители поселка Новые Санжары атаковали своих соотечественников. Они грозились даже сжечь живьем приехавших из Китая украинских граждан.Тем временем, в Китае уже обратили внимание на события в Полтавской области. Издание «Сина Милитари» опубликовала новость о беспорядках, после чего рядовые китайцы – читатели сайта стали делиться в комментариях собственным взглядом на происходящее.- пишет Сюй Ухань из Пекина.Многие комментаторы убеждены, что такое поведение украинцев обусловлено тем, что современная Украина находится под внешним управлением США, а прозападные СМИ манипулируют сознанием простых людей. В этом, по мнению китайцев, ситуация на Украине напоминает ситуацию в Гонконге.- возмущается пользователь под ником «Громовой дождь».Как видим, в континентальном Китае к проявлениям «любви к демократии» гонконгских протестующих относятся весьма скептически. Некоторые пользователи открыто называют и гонконгских протестующих, и хулиганов в Полтавской области идиотами.Пользователь из провинции Циндао видит главную причину во влиянии Запада, а также в общем разложении украинского общества:Действительно, забрасывать в XXI веке камнями автобусы со своими же согражданами, прибывшими на карантин, вряд ли могут цивилизованные люди. Шесть лет правления киевского режима не прошли бесследно для и без того разлагавшегося в постсоветские десятилетия украинского общества. Люди стали злее, более подвержены манипуляциям – прекрасный образец результативности экспериментов, поставленных над Украиной Соединенными Штатами.Вину за тот градус насилия, который сегодня столь ощутим в украинском обществе, несут те самые люди, которые 6,5 лет назад устроили беспорядки в Киеве, а затем привели мирную прежде страну к гражданской войне, потере Крымского полуострова, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу.Одичание украинцев поразило не только китайцев. Даже известный российский ведущий Владимир Познер был вынужден искать аналогии поведению жителей Полтавщины в истории Средних веков. Ведь лишь тогда, пять и более столетий тому назад, известия о страшных эпидемиях могли приводить к подобным погромам и к сжиганию заживо больных или даже заподозренных в болезни людей. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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