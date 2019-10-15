Люди в камуфляже подбросили окровавленного "олигарха" на ступени киевской синагоги

В украинской столице в день проведения марша националистов неизвестные подбросили на ступени синагоги манекен олигарха Игоря Коломойского. Как сообщает портал "Дни.ру", провокацию устроили неизвестные люди в камуфляже.

В частности, они подкинули на лестницу синагоги Бродского на улице Шота Руставели манекен с прикреплённым портретом Коломойского, "тело" манекена было облито красной краской.

Фотографию с места опубликовал в своем Facebook экс-депутат Игорь Мосийчук.

Как пишет местная пресса, провокаторов, устроивших эту акцию, задержать не удалось. Таким образом, об их мотивах, а также политических взглядах, остаётся только догадываться.

Впрочем, некоторые предположения относительно того, что акция несла антисемитский подтекст, имеются. Отмечается, что провокация с подбрасыванием "окровавленного тела" на ступени синагоги было совершена во время празднования еврейского праздника Суккот.