Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Поставки из Латинской Америки»: основателя «Додо Пиццы» повторно допросят в МВД...
Шесть российских атлетов признали санкции за нарушения допинговых правил
Шоколадный Питер
В генконсульстве РФ сообщили, что условия содержания Левашова в тюрьме улучшилис...
Главная / Украина

«Люди в чёрном»: почему силовики блокировали работу медиахолдинга «Вести Украина»

09 февраля 2018, 00:54  •  107 • Украина
В Киеве оппозиционный медиахолдинг «Вести Украина» был заблокирован сотрудниками Национальной полиции, военной прокуратуры и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Представителей компании и адвокатов не пускают в помещение. Руководство холдинга связывает происходящее с резонансным журналистским расследованием деятельности Нацагентства. «Вести Украина» — это не первое издание, которое столкнулось с давлением украинских государственных структур. Ранее главред интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Почему Киев всё больше закручивает гайки в отношении неподконтрольных властям СМИ — в материале RT.
 
Сотрудники полиции у здания редакции газеты «Вести» в Киеве РИА Новости
 

Без предупреждения

 

Работа одного из крупнейших украинских оппозиционных СМИ — медиахолдинга «Вести Украина», в состав которого входят ежедневная газета, радио и сайт, — парализована.

«Около шести утра по Киеву возле «Гулливера» (торгово-офисный центр, расположенный в центре Киева. — RT) появились неизвестные люди в чёрных куртках, которые через несколько десятков минут были уже на 32-м этаже. Находящиеся в офисе немногочисленные сотрудники были заблокированы, потом выдворены с территории. Сотрудники утренней смены на работу не допускаются», — написал на своей странице в Facebook шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов.

  • Facebook
  • © Андрей Блинов

В пресс-службе медиахолдинга «Вести Украина» сообщили RT, что работа радиостанции приостановлена, выход следующего номера газеты «Вести» под угрозой, а новости на сайте появляются «по мере возможности».

«К нам пришли без предварительного предупреждения, без документов, подтверждающих личность, и заблокировали работу наших журналистов. Работа трёх редакций медиахолдинга сейчас приостановлена, так как идёт прямое препятствие журналистской деятельности», — заявил представитель пресс-службы.

Сотрудник холдинга рассказал RT, что в редакцию не допускали адвокатов, во время обысков не было понятых, а один из силовиков ходил по офису с оружием.

«Мы видели, как в помещение заносили какие-то вещи. Они впоследствии вполне могут оказаться «нашими», — рассказал собеседник RT.

  • Полицейский автобус у здания редакции газеты «Вести»
  • РИА Новости

Несколько часов на этаже стоял грохот, журналисты опасаются, что их офис и дорогое оборудование радиостанции разгромили. Силовики покинули офис «Вестей» около 12:30 по киевскому времени, а в офисе СМИ остались представители частной охранной организации. В помещение никого не пускают.

«Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли мы забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков», — цитирует газета «Вести» слова одной из сотрудниц издания.

Охранники забаррикадировались в помещении и заваривают двери. Находящийся на месте событий журналист RT сообщил, что сотрудники холдинга стоят на первом этаже бизнес-центра, там же находятся топ-менеджеры, полицейских мало, и они не вмешиваются в происходящее.

«Вандализм и рейдерство»

Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой

 

Обыски проводятся по «заявлению» Национального агентства по розыску и управлению активами, говорится в официальном сообщении агентства. Организация занимается управлением арестованными активами до их продажи на аукционе, поэтому ведомство неоднократно называли параллельным Фондом госимущества.

В конце сентября 2017 года Печерский районный суд назначил Нацагентство управляющим всеми нежилыми помещениями на 31—33 этажах бизнес-центра «Гулливер» в Киеве, где и расположены редакции «Вестей».

Арест наложен в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого подозревают в создании «налоговых площадок» для уклонения от уплаты налогов в 2011—2014 годах. Сумма нанесённого государству ущерба оценивается в 96 млрд грн ($3,5 млрд). Получить в собственность помещения представители Нацагенства пытались 3 февраля, но не смогли этого сделать.

  • Сотрудники правоохранительных органов в здании редакции газеты «Вести» в Киеве
  • РИА Новости

«Медиаресурсы холдинга занимают офис на законных основаниях, поскольку нашей компанией заключён договор аренды с собственником этих помещений в рамках действующего законодательства. Правоотношения по данному договору могут прекратиться на основаниях, предусмотренных законом, договором, либо по решению суда. На данный момент договоры являются действительными и никаких оснований для прекращения их действия не существует. В свою очередь, вторжение в помещение по прямым нормам Конституции Украины возможно лишь на основании решения суда. Такой документ предъявлен не был, и следует полагать, что его не существует. Медихолдинг «Вести Украина» — законный пользователь помещения в БЦ «Гулливер», а вторжение силовиков является актом вандализма и рейдерством», — говорится в заявлении юрисконсульт медиахолдинга «Вести Украина» Юрия Мостовенко.

Украина в мировых рейтингах: всё ниже и ниже, и ниже

Представители «Вестей» связывают пристальное внимание к холдингу с журналистским расследованием деятельности Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

«Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — написала в Facebook главный редактор украинского издания «Вести» Оксана Омельченко.

«Среди гостей мы узнали недавних героев нашего расследования: Андрея Гриценко и Владислава Зайцева, — которые специализируются на том, что ходят по домам и выселяют оттуда жильцов, прикрываясь доверенностью на осуществление любой деятельности», — говорится в сообщении главреда «Вестей».

Под давлением

 

Медиахолдинг «Вести Украина» — это уже второе украинское оппозиционное СМИ, которое столкнулось с проблемами. В конце января главный редактор издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии из-за возбуждения против него пяти уголовных дел и угроз жизни со стороны националистической организации С14. Шевченковский районный суд Киева, пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook, разрешил задержать главреда и доставить в суд для изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

«Параллельно Банковая (администрация президента Украины. — RT) поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи», — написал Гужва.

Как британский полковник посоветовал Порошенко готовить нападение на Севастополь и Крымский мост

«СТРАНА.ua» и «Вести Украина» выражают не радикальную позицию, но позволяют себе публиковать оппозиционные материалы, проводить расследования, — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Поэтому они и подвергаются давлению, что совершенно неудивительно. На Украине идёт постоянная борьба со свободой слова».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин связывает происходящее с подготовкой к президентским выборам на Украине в следующем году.

«На Украине мы наблюдаем незаконные действия властей, политическую цензуру. Но прискорбно, что ни один журналист не вступился за своих коллег», — заявил эксперт в интервью RT.

Данилин прогнозирует, что давление на украинских журналистов будет только усиливаться. Также он считает, что в ближайшее время медиа будут выполнять заказы олигархов.

«Медиа и олигархи уже объединялись в 2013—2014 годах против президента Виктора Януковича, что привело к его бегству из страны», — подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
08 февраля 2018, 19:54
Запорожскому автозаводу грозит остановка
08 февраля 2018, 18:24
Саакашвили призвал оставить его в покое и не мешать заниматься политикой
08 февраля 2018, 02:09
«Недобросовестная конкуренция»: Украина обвинила Россию в раздувании скандала с поставкой Хорватии «поддельных» МиГ-21

08 февраля 2018, 02:09
«Большой компромисс»: чего стоит ждать от нового коалиционного правительства Германии
08 февраля 2018, 15:09
«До края и обратно»: насколько велика угроза военного конфликта между НАТО и Россией
07 февраля 2018, 19:54
Украина в мировых рейтингах: всё ниже и ниже, и ниже
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 февраля 2018, 09:39
Многоходовки Путина: зачем Кремль раскручивает Грудинина
04 февраля 2018, 10:24
Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?
04 февраля 2018, 00:24
Ответный удар: российские военные поразили позиции террористов, сбивших штурмовик Су-25
04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
05 февраля 2018, 09:24
Последние слова погибшего в Сирии пилота Су-25 услышала вся Россия
03 февраля 2018, 22:54
Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"
04 февраля 2018, 00:39
Крупный российский олигарх сознался, что финансирует кампанию Собчак
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.