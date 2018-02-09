«Люди в чёрном»: почему силовики блокировали работу медиахолдинга «Вести Украина»

В Киеве оппозиционный медиахолдинг «Вести Украина» был заблокирован сотрудниками Национальной полиции, военной прокуратуры и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. Представителей компании и адвокатов не пускают в помещение. Руководство холдинга связывает происходящее с резонансным журналистским расследованием деятельности Нацагентства. «Вести Украина» — это не первое издание, которое столкнулось с давлением украинских государственных структур. Ранее главред интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Почему Киев всё больше закручивает гайки в отношении неподконтрольных властям СМИ — в материале RT.

Без предупреждения

Работа одного из крупнейших украинских оппозиционных СМИ — медиахолдинга «Вести Украина», в состав которого входят ежедневная газета, радио и сайт, — парализована.

«Около шести утра по Киеву возле «Гулливера» (торгово-офисный центр, расположенный в центре Киева. — RT) появились неизвестные люди в чёрных куртках, которые через несколько десятков минут были уже на 32-м этаже. Находящиеся в офисе немногочисленные сотрудники были заблокированы, потом выдворены с территории. Сотрудники утренней смены на работу не допускаются», — написал на своей странице в Facebook шеф-редактор «Радио Вести» Андрей Блинов.

Facebook

© Андрей Блинов

В пресс-службе медиахолдинга «Вести Украина» сообщили RT, что работа радиостанции приостановлена, выход следующего номера газеты «Вести» под угрозой, а новости на сайте появляются «по мере возможности».

«К нам пришли без предварительного предупреждения, без документов, подтверждающих личность, и заблокировали работу наших журналистов. Работа трёх редакций медиахолдинга сейчас приостановлена, так как идёт прямое препятствие журналистской деятельности», — заявил представитель пресс-службы.

Сотрудник холдинга рассказал RT, что в редакцию не допускали адвокатов, во время обысков не было понятых, а один из силовиков ходил по офису с оружием.

«Мы видели, как в помещение заносили какие-то вещи. Они впоследствии вполне могут оказаться «нашими», — рассказал собеседник RT.

Полицейский автобус у здания редакции газеты «Вести»

РИА Новости

Несколько часов на этаже стоял грохот, журналисты опасаются, что их офис и дорогое оборудование радиостанции разгромили. Силовики покинули офис «Вестей» около 12:30 по киевскому времени, а в офисе СМИ остались представители частной охранной организации. В помещение никого не пускают.

«Мы начали задавать вопросы относительно того, можем ли мы забрать вещи, зачем силовики притащили с собой арматуру и кто они вообще такие, ведь, судя по экипировке, это представители охранной фирмы. В ответ нас обрызгали из баллончиков», — цитирует газета «Вести» слова одной из сотрудниц издания.

Охранники забаррикадировались в помещении и заваривают двери. Находящийся на месте событий журналист RT сообщил, что сотрудники холдинга стоят на первом этаже бизнес-центра, там же находятся топ-менеджеры, полицейских мало, и они не вмешиваются в происходящее.

«Вандализм и рейдерство»

Обыски проводятся по «заявлению» Национального агентства по розыску и управлению активами, говорится в официальном сообщении агентства. Организация занимается управлением арестованными активами до их продажи на аукционе, поэтому ведомство неоднократно называли параллельным Фондом госимущества.

В конце сентября 2017 года Печерский районный суд назначил Нацагентство управляющим всеми нежилыми помещениями на 31—33 этажах бизнес-центра «Гулливер» в Киеве, где и расположены редакции «Вестей».

Арест наложен в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого подозревают в создании «налоговых площадок» для уклонения от уплаты налогов в 2011—2014 годах. Сумма нанесённого государству ущерба оценивается в 96 млрд грн ($3,5 млрд). Получить в собственность помещения представители Нацагенства пытались 3 февраля, но не смогли этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов в здании редакции газеты «Вести» в Киеве

РИА Новости

«Медиаресурсы холдинга занимают офис на законных основаниях, поскольку нашей компанией заключён договор аренды с собственником этих помещений в рамках действующего законодательства. Правоотношения по данному договору могут прекратиться на основаниях, предусмотренных законом, договором, либо по решению суда. На данный момент договоры являются действительными и никаких оснований для прекращения их действия не существует. В свою очередь, вторжение в помещение по прямым нормам Конституции Украины возможно лишь на основании решения суда. Такой документ предъявлен не был, и следует полагать, что его не существует. Медихолдинг «Вести Украина» — законный пользователь помещения в БЦ «Гулливер», а вторжение силовиков является актом вандализма и рейдерством», — говорится в заявлении юрисконсульт медиахолдинга «Вести Украина» Юрия Мостовенко.

Представители «Вестей» связывают пристальное внимание к холдингу с журналистским расследованием деятельности Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

«Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — написала в Facebook главный редактор украинского издания «Вести» Оксана Омельченко.

«Среди гостей мы узнали недавних героев нашего расследования: Андрея Гриценко и Владислава Зайцева, — которые специализируются на том, что ходят по домам и выселяют оттуда жильцов, прикрываясь доверенностью на осуществление любой деятельности», — говорится в сообщении главреда «Вестей».

Под давлением

Медиахолдинг «Вести Украина» — это уже второе украинское оппозиционное СМИ, которое столкнулось с проблемами. В конце января главный редактор издания «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии из-за возбуждения против него пяти уголовных дел и угроз жизни со стороны националистической организации С14. Шевченковский районный суд Киева, пишет Игорь Гужва на своей странице в Facebook, разрешил задержать главреда и доставить в суд для изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

«Параллельно Банковая (администрация президента Украины. — RT) поручила организовать давление на Австрию по дипломатическим каналам с целью добиться моей выдачи», — написал Гужва.

«СТРАНА.ua» и «Вести Украина» выражают не радикальную позицию, но позволяют себе публиковать оппозиционные материалы, проводить расследования, — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Поэтому они и подвергаются давлению, что совершенно неудивительно. На Украине идёт постоянная борьба со свободой слова».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин связывает происходящее с подготовкой к президентским выборам на Украине в следующем году.

«На Украине мы наблюдаем незаконные действия властей, политическую цензуру. Но прискорбно, что ни один журналист не вступился за своих коллег», — заявил эксперт в интервью RT.

Данилин прогнозирует, что давление на украинских журналистов будет только усиливаться. Также он считает, что в ближайшее время медиа будут выполнять заказы олигархов.

«Медиа и олигархи уже объединялись в 2013—2014 годах против президента Виктора Януковича, что привело к его бегству из страны», — подытожил эксперт.