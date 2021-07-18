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Люди умирают, а чиновники смеются: в Германии разгорелся скандал из-за "неуместного смешка"
18 июля 2021, 14:00 • 204 • Политика
В Германии разгорелся скандал из-за "неуместного смешка" преемника канцлера Ангелы Меркель. Во время выступления президента страны, посвящённого погибшим от наводнения, чиновник Армин Лашет вовсю смеялся и шутил.
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет оказался в центре громкого скандала. Политика подвёл смех.
На днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел пресс-конференцию, в рамках которой он рассказал о последствиях наводнения. Удар стихии обернулся внушительными убытками и унёс жизни более 140 человек.
Однако в центре внимания оказался не Штайнмайер, а стоявший неподалеку Лашет. Пока президент отчитывался перед журналистами, кандидат в канцлеры смеялся, разговаривая с коллегами.
Политик позднее принёс извинения, но нужно понимать, что он возглавляет федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, которая серьёзно пострадала от наводнения. Поэтому такое поведение выглядело очень странно и неуместно.
Лашета также раскритиковали конкуренты из СДПГ и СвДП. Они считают, что политик дискредитировал себя в кризисный период. Это также может сыграть против него на осенних выборах.
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