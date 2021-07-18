Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "...
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Главная / Политика

Люди умирают, а чиновники смеются: в Германии разгорелся скандал из-за "неуместного смешка"

18 июля 2021, 14:00  •  204 • Политика
В Германии разгорелся скандал из-за "неуместного смешка" преемника канцлера Ангелы Меркель. Во время выступления президента страны, посвящённого погибшим от наводнения, чиновник Армин Лашет вовсю смеялся и шутил.
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет оказался в центре громкого скандала. Политика подвёл смех.
На днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел пресс-конференцию, в рамках которой он рассказал о последствиях наводнения. Удар стихии обернулся внушительными убытками и унёс жизни более 140 человек.
Однако в центре внимания оказался не Штайнмайер, а стоявший неподалеку Лашет. Пока президент отчитывался перед журналистами, кандидат в канцлеры смеялся, разговаривая с коллегами.
Политик позднее принёс извинения, но нужно понимать, что он возглавляет федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, которая серьёзно пострадала от наводнения. Поэтому такое поведение выглядело очень странно и неуместно.
Лашета также раскритиковали конкуренты из СДПГ и СвДП. Они считают, что политик дискредитировал себя в кризисный период. Это также может сыграть против него на осенних выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






204
Источник
Похожие новости
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
17 июля 2021, 19:40
Британия готовит "опасные спецоперации" против России - The Times
18 июля 2021, 01:10
"Русские нужны нам больше": Немцы раскритиковали Байдена за нападки на "СП-2"
18 июля 2021, 03:00
Путин указом сменил замминистра внутренних дел РФ
17 июля 2021, 21:30
Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
13 июля 2021, 09:15
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.