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Люди умерли, но...: Регулятор ЕС вынес вердикт по AstraZeneca

18 марта 2021, 22:05  •  182 • В мире
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вынесло вердикт по британской вакцине AstraZeneca. Люди умерли, но использование препарата будет продолжено. Регулятор Евросоюза объяснил причины.
Представитель EMA сообщил, что вакцина AstraZeneca была тщательно проанализирована, но её профилактический эффект перевешивает риски от введения препарата. Ранее сообщалось о побочном эффекте, вызываемом составом, - тромбоэмболии. Эксперты регулятора не обнаружили связи между этим осложнением у привитых и вакциной AstraZeneca.
Побочные действия вакцины проявились у сотен жителей ЕС. Люди умерли, но в Европе по-прежнему признают безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca.
Сомнения в препарате появились в Грузии. Заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния информировала о первом серьёзном осложнении после препарата AstraZeneca. Сотрудница одной из больниц оказалась в коме из-за анафилактического шока. Было начато расследование.
Прививочная кампания в Грузии составом AstraZeneca стартовала только 15 марта. Прививку могут сделать только медицинские работники. Случай с медсестрой в коме - пока единственный среди 2,7 тысячи привитых.

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