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"Люди требуют перемен": Путин оценил будущее выборов в Госдуму

17 февраля 2021, 13:35  •  88 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету
На встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин заявил, что власти обязаны защитить грядущие выборы в Госдуму от внешних вмешательств.
"Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле", – подчеркнул он.
Лидер отметил, что в этом вопросе все парламентские фракции демонстрируют общий подход. Он выразил надежду, что в будущем они будут занимать твердую и уверенную государственную позицию. Путин подчеркнул, что такая сплоченность важна. Особенно – для представителей ведущих партий страны.
Президент сделал особый акцент на том, что выборы в Госдуму в 2021 году должны пройти на конкурентной основе.
"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе", – рассказал глава.
По его мнению, это важно как для парламентских партий, так и для непредставленных в Госдуме сил, которые намерены принять участие в грядущих выборах. Также это имеет особое значение для избирателей, которые будут определять итоги кампании, подытожил Владимир Путин.

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