Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
Главная / В России

"Люди требуют нормальной жизни": Хабаровский бизнесмен рассказал об истинной причине протестов в крае

29 июля 2020, 09:30  •  199 • В России

ЧТО НУЖНО МИТИНГУЮЩИМ В ХАБАРОВСКЕ

«Люди, которые выходят на улицы, — они что требуют? Нормальной жизни». Так председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов прокомментировал уличные волнения в Хабаровске, выступив во вторник на онлайн пресс-конференции.

Людям очень трудно жить, зарплата не растет, увеличивается безработица, в результате люди покидают регион, отметил известный дальневосточный предприниматель. Причина — в отсутствии грамотной экономической политики со стороны руководства края.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАВНОДУШНЫ К БИЗНЕСМЕНАМ

«Кадастровая стоимость участка земли, на котором располагается наше предприятие, в 2018 году составляла 15 млн рублей, а на следующий год вдруг выросла в 30 раз! Следом и налог вырос, вот у меня цифры — на 3874%! При таких налогах ничего не остается ни на развитие, ни на зарплату работникам. И это сделала не Москва, а хабаровская Дума», - обрисовал ситуацию предприниматель.

Председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности Новруз Мамедов. Фото: aliamur.com

По его словам, региональные власти долгие годы проявляли безразличие к вопросам бизнеса, а различные предпринимательские объединения при администрации города и края работали неэффективно.

«Нам говорили: какие ваши предложения? Мы давали предложения. Их записывали на бумажки? Потом эти бумажки выкидывали», - откровенно рассказал предприниматель.

ТАКОГО ОБВАЛА ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Ситуацию в экономике усугубил и кризис, связанный с коронавирусом.

«Такого крупного обвала еще не было, - рассказал Мамедов. - Мы не работали практически 3 месяца. Не работали и люди на объектах, которые мы сдаем в аренду. У них, естественно, нет денег на оплату аренды, а у нас — нет денег на оплату налогов. Не будет налогов от предприятий — не будет и денег на социальные вопросы в регионе».

А что же господдержка?

«Никакой поддержки, к сожалению, не оказывается, - так оценил реальную ситуацию предприниматель. - Все выживают как могут. Когда мы просим о реструктуризации долгов или уменьшении налога на землю, эти вопросы не всегда решаются. Кредиты по льготным ставкам, о которых так много говорится, на самом деле получить крайне сложно».

На уличном шествии в Хабаровске.Фото: Борис КОКУРИН

ЧТО ДЕЛАТЬ

Выход, как считает Мамедов, в изменении экономической политики края. «Нужно обеспечить приток населения в Хабаровский край, у нас слишком мало людей на такой огромной территории. А люди поедут, как раньше, со всей страны, если у них появится возможность зарабатывать. Чтобы такая возможность появилась, нужно хотя бы на три года освободить малые предприятия от налогов, при условии, что они свою прибыль будут инвестировать в развитие региона, в новые технологии, например, в экологические проекты», - предложил бизнесмен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



199
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 04:30
Михаил Дегтярев: Да, это я пригласил Сергея Шнурова в Хабаровск. Хоть мы и не были знакомы
28 июля 2020, 17:30
Маргарита Симоньян ответила на вопросы Тины Канделаки о гибридной войне, развале США и «чудодейственной» вакцине от коронавируса
28 июля 2020, 22:30
Как Белоруссии не повторить украинский путь с майданом
28 июля 2020, 13:30
Силовики изъяли у протестующих в Хабаровске топор и ножи
29 июля 2020, 00:00
«Антитела у 20—25% пациентов»: в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированиями на COVID-19
28 июля 2020, 12:00
«Индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции»: в Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальши...
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер...
29 июля 2020, 06:05
Хулиганство или…: Трое дебоширов распевали в самолёте нацистские песни. Что им грозит...
29 июля 2020, 08:05
"Вежливые люди" в военной форме заставили паниковать американцев и журналис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 05:05
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.