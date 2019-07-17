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«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище

17 июля 2019, 19:24  •  122 • В России
Уже почти два года жители Ржева в Тверской области испытывают серьёзные трудности с захоронением умерших. Места на старом городском кладбище закончились, а новый погост расположен в болотистой местности. Поэтому горожане вынуждены или хоронить умерших в затопленных могилах, или искать места на сельских кладбищах. Прокуратура через суд добилась решения об устранении нарушений, однако постановление суда исполнено не было. Местные власти не наказывают ответственных за ситуацию, а мэр Ржева считает, что кладбище в порядке и хоронить на этой территории умерших можно.
 
vk.com © pod69
 

В городе Ржев Тверской области уже почти два года местные жители испытывают трудности с захоронением умерших. Места для могил на старом городском кладбище закончились, а новое, открытое по указанию местной администрации в сентябре 2017 года рядом с сельским поселением Хорошово, оказалось расположено в болотистой местности.

На фотографиях, которые жители Ржева выкладывали в соцсетях, видно, что вода стоит на территории кладбища и зимой и летом. По этой причине вырыть яму достаточной глубины невозможно. В итоге гробы закапывают всего на несколько десятков сантиметров в полные воды ямы.

По словам горожан, по дорогам, которые полностью развело, к могилам было практически невозможно проехать и даже пройти.

«Приехали на новое городское кладбище и ужаснулись — на территории стояла вода, мы практически увязли в грязи, — рассказывала ещё осенью 2017 года ржевским журналистам местная жительница Наталья Морозова, которая решила перезахоронить родственницу. — Начали копать и обнаружили, что гроб зарыт в землю на глубину менее полуметра и находится в воде».

Местные активисты отмечают, что в таком же состоянии кладбище «Новое» находится и сейчас.

«Гробы всасывает в глину, а тела в воде плавают. Люди, кто приходят на кладбище, сознание теряют от такого зрелища, — комментирует RT ситуацию директор Объединения работодателей города Ржева Людмила Зындра. — Я уже не говорю о том, что памятник там невозможно поставить, а рядом нет остановки общественного транспорта. В войну людей и то лучше хоронили».

Проблемный вопрос

Решить проблемы с кладбищем активно пытается прокуратура, однако городская администрация и управляющая компания претензии надзорного ведомства игнорируют.

В прокуратуре Тверской области RT рассказали, что исполнение ржевскими чиновниками законодательства о похоронном деле и погребении уже давно является проблемным вопросом.

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  • © pod69

«По результатам проведённой проверки в декабре 2017 года в Ржевский городской суд направлено административное исковое заявление к администрации Ржева о возложении обязанности создать на территории муниципального образования место погребения умерших в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями. Исковые требования удовлетворены в полном объёме. Исполнительный лист передан в службу судебных приставов для принудительного исполнения. На основании судебного решения возбуждено исполнительное производство», — говорят в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в апреле 2019-го межрайонная прокуратура установила, что судебные приставы фактически не приняли надлежащих мер. После чего областная прокуратура направила представление на имя руководителя УФССП по Тверской области. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В 2017 году по факту нарушений при эксплуатации кладбища «Новое» к административной ответственности были привлечены руководители муниципального казённого учреждения «Благоустройство и ландшафтный дизайн».

«В 2019 году аналогичные дела об административных нарушениях в отношении юридических и должностных лиц МУП «Ритуал» направлены на рассмотрение в министерство Тверской области, — отмечают в прокуратуре. — По результатам их рассмотрений прокурору отказано в привлечении лиц к административной ответственности. Решение министерства обжалуется прокуратурой в судебном порядке».

Мер оказалось недостаточно

Несмотря на судебные процессы и попытки привлечь к ответственности тех, кто допустил такую ситуацию, мэр Ржева Вадим Радивилов считает, что «проблем с этим кладбищем нет».

«Недочёты устраняются. Вода там стоит только в период таяния снега. Есть места осушенные, так что людей там хоронить можно, даже в период таяния», — уверяет чиновник в беседе с RT.

Ранее глава Ржева рассказывал журналистам, что кладбище расположено вовсе не на болоте — это якобы подтверждают результаты гидрологической экспертизы, а также заключения отдела архитектуры и строительства.

«Проблема в том, что на участке суглинистая почва, которая без проведения дренажных работ удерживает воду, и в период обильных осадков ситуация действительно казалась критической, — говорил глава администрации. — Но земля возле деревни Ковалёво ничем не отличается, скажем, от состояния почвы на том же Щупинском кладбище: там тоже в дожди мы можем наблюдать непролазную грязь, да и в целом его состояние вряд ли можно назвать соответствующим всем нормам и правилам».

Мэр города отмечал, что под ритуальную деятельность был выделен участок, который десятилетиями не использовался, зарос лесом и сорняками и быстро создать на этом месте «идеальные условия для погребения» было невозможно.

«С этой территории было вывезено огромное количество выкорчеванных деревьев и кустарников, отсыпана дорога — 400 м от существующей магистрали, проведено оканавливание участка по периметру. Но этих мер действительно оказалось недостаточно», — заявил Радивилов.

Связаться с руководителем заведующего кладбищем МУП «Ритуал» Сергеем Кудряшовым RT не удалось. Однако местным СМИ он рассказывал, что «вскоре» кладбище станет образцовым.

«Работа за истекший год была проведена большая. Я с утра до ночи там находился — контролировал процесс осушения участка. Оканавливание произведено по всему периметру и по кварталам, так что теперь вода здесь не стоит. Могилы сухие, их глубина соответствует стандартам, да и благоустройство кладбища продвигается. Хочется верить, что со временем «Новое» станет образцовым объектом. По крайней мере, мы предпримем в этом направлении все возможные усилия», — говорил Кудряшов.

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Однако руководитель специализированной похоронной службы Ржева Сергей Баранов отмечает, что за два года года местные чиновники так и не выполнили обещания.

«До сих пор стоит вода — люди выкапывают гробы, чтобы перезахоронить, — рассказывает Баранов. — Большинство людей стараются хоронить умерших на сельских погостах, но уже и там места закончились».

По словам собеседника RT, каждый месяц в Ржеве в среднем умирает около 80 человек.

«На кладбище «Новое» за всё это время похоронили всего несколько десятков человек», — говорит Баранов.

«В воде выявлены трупные палочки»

Параллельно с проблемой нехватки мест для захоронения умерших, по словам собеседников RT, в Ржеве начался передел рынка ритуальных услуг.

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«Отчасти такие проблемы случились из-за того, что эта ниша оказалась занята монополистом: приказом мэра Ржева хоронить умерших сейчас может только МУП «Ритуал». Это противоречит федеральному законодательству. ФАС подавала на чиновников в суд и выиграла. Сейчас идёт череда обжалований», — рассказывает Людмила Зындра. 

При этом местные активисты опасаются, что из-за захоронения людей на новом кладбище есть опасность заражения водозаборов и находящейся рядом Волги.

«В воде были выявлены трупные палочки, — говорит Зындра. — А там же и онкология, и бог знает какие ещё болезни. Всё в Волгу идёт — это видно невооружённым глазом, хотя чиновники и отрицают это, ссылаясь на экспертизы».

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