Люди смогли при Путине высказать претензии чиновникам

Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по поддержке экономики и социальной сферы. Открывая его, президент подчеркнул, что ранее он договорился с чиновниками и будет проверять, как на практике были поддержаны граждане, социальная сфера и экономика.

"Держать эти темы на постоянном контроле, - пояснил Путин задачу. - Мы провели ряд отраслевых совещаний, где также обсуждали эти вопросы. И хотел бы подчеркнуть: принципиально значимо не только то, насколько чётко выполняются поручения и исполняются все сроки на уровне ведомств. Или принимаются нормативные акты. Перечисляются деньги в регионы... Это, безусловно, очень важно, но это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное - это результат. То, насколько ощутима и своевременна поддержка для граждан, семей и предприятий. Как они это сами оценивают - эффективность таких мер - и на своём примере, и на примере коллег".

Чтобы увидеть оценку людей, Владимир Путин распорядился собрать на совещание и получателей услуг, а также мер поддержки, которые сами рассказывают о том, с какими проблемами столкнулись. То есть Путин собрал людей, чтобы они в глаза чиновникам сказали о проблемах, если такие существуют.