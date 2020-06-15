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Люди смогли при Путине высказать претензии чиновникам

15 июня 2020, 22:00  •  38 • Политика
Президент России Владимир Путин собрал на совещании, посвящённом мерам поддержки, не только представителей власти, но и простых людей, которые смогли рассказать о своих проблемах.
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по поддержке экономики и социальной сферы. Открывая его, президент подчеркнул, что ранее он договорился с чиновниками и будет проверять, как на практике были поддержаны граждане, социальная сфера и экономика.
"Держать эти темы на постоянном контроле, - пояснил Путин задачу. - Мы провели ряд отраслевых совещаний, где также обсуждали эти вопросы. И хотел бы подчеркнуть: принципиально значимо не только то, насколько чётко выполняются поручения и исполняются все сроки на уровне ведомств. Или принимаются нормативные акты. Перечисляются деньги в регионы... Это, безусловно, очень важно, но это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное - это результат. То, насколько ощутима и своевременна поддержка для граждан, семей и предприятий. Как они это сами оценивают - эффективность таких мер - и на своём примере, и на примере коллег".
Чтобы увидеть оценку людей, Владимир Путин распорядился собрать на совещание и получателей услуг, а также мер поддержки, которые сами рассказывают о том, с какими проблемами столкнулись. То есть Путин собрал людей, чтобы они в глаза чиновникам сказали о проблемах, если такие существуют.

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