Люди с опытом: в Сирию прибыли российские полицейские

Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдские отряды от границы с Турцией в соответствии с российско-турецкими соглашениями, сообщили в Минобороны РФ. В арабскую республику направили подразделение из Чечни, уточнили в ведомстве. Полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок, патрулировать обозначенные территории и оказывать содействие по «выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы», пояснили военные.

В министерстве подчеркнули, что в Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие с опытом подобных операций.

Они проходили обучение в Центре военной полиции во Владикавказе, указали в сообщении ведомства.

Кроме того, для военных полицейских на российскую авиабазу Хмеймим в САР доставляют более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У».

Видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России позже опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, а затем из него выходят военные полицейские. Кроме того, на ролике видно, что в грузовом отсеке Ил-76 находится бронеавтомобиль.

Накануне РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что ведомство планирует перебросить в Сирию еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники. Впрочем, отмечается, что ожидать такого подкрепления следовало только через неделю.

Собеседник агентства уточнил, что на данный момент в САР не ведутся реальные боевые действия.

В тот же день источник в российском оборонном ведомстве сообщил принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости», что Россия может направить в арабскую республику еще один пехотный батальон и дополнительную легкую бронетехнику. Таким образом министерство хочет усилить уже действующую на северо-востоке Сирии российскую военную полицию, пояснили в издании.

Собеседник газеты уточнил, что среди дополнительного оснащения, которое отправят российским войскам, будут беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Как он утверждал, личного состава военной полиции достаточно для патрулирования, но признавал, что «ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон».

При этом сам министр обороны России Сергей Шойгу выражал мнение, что патрулирование сирийской территории по новым договоренностям Москвы и Анкары потребует привлечения дополнительных сил и техники.

«По поводу дополнительных сил, мы, естественно, считаем, мы сразу, сходу сказать этого не можем, но [очевидно] то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным, чтобы нам не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более, что патрулирование будет совместным», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 22 октября договорились, что российская военная полиция совместно с сирийскими войсками в 12.00 23 октября (время совпадает с мск) начнет патрулирование северных территорий арабской республики. Впрочем, о начале этой операции вблизи Манбиджа российская сторона сообщила уже в 5.00.

Задача этого патрулирования — способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы за 150 часов.

Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлумом Абдо заверил, что

данная операция не будет представлять опасности для мирного населения северо-востока Сирии,

передавало РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства страны. Шойгу созвонился по видеосвязи с Абдо вечером 23 октября.

Российский министр подчеркнул, что проживающие вдоль сирийско-турецкой границы люди могут не покидать дома, поскольку им ничего не угрожает: это гарантируют российская военная полиция и сирийская погранслужба.