«Люди с хорошим опытом работы»: Путин подписал указы о назначении нового состава правительства России

Владимир Путин подписал указы о назначении состава нового правительства. Глава государства согласился с кандидатурами, предложенными премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как отметил президент, все кандидаты — люди с большим опытом работы, которые хорошо себя зарекомендовали. Многие федеральные министры сохранили портфели, среди них — Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Вероника Скворцова. В то же время в составе кабмина много новых чиновников. Так, главой МЧС назначен Евгений Зиничев, Минтранспорта — Евгений Дитрих, а Министерства природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев провели встречу в резиденции «Бочаров ручей», на которой обсудили предложения по кадровому составу нового правительства.

«Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Ещё с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на других участках работы... Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях. Нужно будет оперативно решить вопросы — и я прошу к этому подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — сказал Владимир Путин.

В ходе встречи Медведев предложил следующий состав правительства:

— первый заместитель председателя правительства — Антон Силуанов;

— заместители председателя правительства — Юрий Трутнев, Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко;

— министр просвещения — Ольга Васильева;

— министр науки и высшего образования — Михаил Котюков;

— министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов;

— министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин;

— министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

— министр юстиции — Александр Коновалов;

— министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарёв;

— министр иностранных дел — Сергей Лавров;

— министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;

— министр культуры — Владимир Мединский;

— министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев;

— министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков;

— министр энергетики — Александр Новак;

— министр экономического развития — Максим Орешкин;

— министр по ГО и ЧС — Евгений Зиничев;

— министр финансов — Антон Силуанов;

— министр здравоохранения — Вероника Скворцова;

— министр транспорта — Евгений Дитрих;

— министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев;

— министр труда и соцзащиты — Максим Топилин;

— министр обороны — Сергей Шойгу;

— министр спорта — Павел Колобков.

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Президент согласился с предложением премьер-министра. Глава государства заявил, что в пятницу подпишет указы о назначении нового правительства.

Таким образом, Александр Ткачёв, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович не войдут в состав правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшее время новые министры будут представлены коллективам министерств.

Новая структура правительства

В середине мая была утверждена новая структура правительства России. Кабмин теперь состоит из 22 министров. В команде с премьер-министром работают десять заместителей. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера — министра финансов России.

Структура правительства несколько изменилась: Министерство образования и науки было разделено на два отдельных ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет будет заниматься вопросами общего образования, в том числе среднего профессионального и дополнительного, а второе будет курировать высшее образование, а также развитие науки и инновационной деятельности. При этом было упразднено Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), а его функции переданы Министерству науки и высшего образования.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин распорядился переименовать Минкомсвязь в Министерство цифрового развития. По оценкам экспертов, нововведения улучшат менеджмент в подконтрольных министерствам областях, сделают работу более прозрачной и эффективной.

Федеральное правительство в соответствии с Конституцией сложило полномочия 7 мая перед вступившим в должность главой государства Владимиром Путиным. С этого момента все члены правительства продолжили работу в статусе исполняющих обязанности.

Одновременно с этим началось рассмотрение кандидатур на основные министерские посты. 8 мая Дмитрий Медведев был назначен на пост премьер-министра РФ. После вступления в должность он назвал нескольких кандидатов в состав нового правительства.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев / РИА Новости

Свои посты, согласно предложению Медведева, должны были сохранить трое из девяти зампредов — Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Голодец займёт должность вице-премьера по вопросами спорта и культуры, Козак — пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики, Мутко — вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

На должность первого вице-премьера Медведев предложил главу Минфина Антона Силуанова, на пост вице-премьера по вопросам транспорта, связи, цифровой экономики — Максима Акимова, зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу предлагалось сделать Юрия Борисова.

Назначения в АП

Пока состав новой администрации президента не определён. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что сегодня (18 мая. — RT)», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли сегодня опубликование указа о назначениях в администрации президента.