«Люди прыгали из окон»: что известно о пожаре в офисном центре в Перми

В одном из офисных зданий Перми произошёл пожар. Из зоны возгорания вывели 15 человек, сообщили в МЧС. Как говорят очевидцы, в надежде спастись люди прыгали из окон. Шесть человек пострадали, две женщины получили серьёзные травмы: у одной перелом рёбер, у другой — сотрясение мозга. По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание.

В здании бизнес-центра «Бажов» в Перми произошёл пожар. В результате происшествия госпитализированы по меньшей мере шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Состояние всех пострадавших — «ближе к лёгкому», отметили в ведомстве. Предварительный диагноз — отравление продуктами горения.

Директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин сообщил агентству, что две женщины получили серьёзные травмы.

«Одна пострадавшая находится в краевой клинической больнице в тяжёлом состоянии. У нее перелом рёбер и подозрение на спинальную травму. У другой — сотрясение головного мозга, она находится в первой клинической больнице», — рассказал он.

Всего из офисного здания, в котором произошло возгорание, эвакуированы, по данным МЧС, 50 человек. 15 сотрудников, которые были заблокированы на третьем и четвёртом этажах, были спасены. Для ликвидации пожара были задействованы 45 спасателей, в тушении участвовало 16 единиц техники. Представители ГИБДД перекрыли движение транспорта на некоторых улицах.

В пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи сообщили газете «АиФ Прикамье», что пострадали 14 человек, однако большинство от госпитализации отказались.

«Всех осмотрели врачи. Восемь человек с лёгким отравлением угарным газом написали отказы от госпитализации, шестерых отвезли в больницы Перми», — сообщили в пресс-службе.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как люди эвакуируются из здания при помощи пожарных лестниц. Зафиксирован также момент прыжка одной женщины из окна на третьем этаже. Как рассказал изданию «АиФ Прикамье» один из очевидцев, пожар начался в помещении маркетингового агентства возле входа, поэтому находившиеся там люди не могли выйти через дверь.

«Спасаясь, женщины начали прыгать из окон. Одна выпрыгнула и потеряла сознание», — рассказал он.

На другой записи видно, как прохожие помогают беременной женщине выбраться из здания.

«В окно, насколько это было возможно, высунулась девушка. Спасло то, что под окном находился козырёк и пермяки оказались героями. Они залезли на козырёк и растянули одеяло. Под козырьком я присоединился к страхующей группе мужчин и тоже держал одеяло… Кто-то принёс раздвижную лестницу, её поставили на козырёк аккурат к третьему этажу. Девушка спустилась сначала на козырёк, потом на тротуар», — написал один из спасавших девушку пермяков Вячеслав Варанкин на своей странице в Facebook.

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Позже беременная молодая женщина была госпитализирована в роддом, где врачи приняли у неё роды, сообщает РИА Новости.

«Женщина родила, состояние у ребёнка и мамы ближе к удовлетворительному. Они находятся под наблюдением врачей», — сказали агентству в Минздраве региона.

Предварительная версия — короткое замыкание

Пожар был ликвидирован в 14:55 по местному времени (12:55 мск). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электрических служб. Локализация горения — 14:47 (12:47 мск. — RT). Ликвидация горения — 14:55. Причины пожара устанавливаются», — говорится на сайте ведомства.

По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание. Об этом журналистам рассказал глава ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев.

«В здании сейчас работают следственные органы, полиция, специалисты пожарной лаборатории. Идёт проливка помещений», — сказал он.

Как сообщает «Про Пермь» со ссылкой на очевидцев, причиной пожара могло стать возгорание проводки. По словам свидетелей, возгорание произошло в офисе компании «СтройПанельКомплект».

«Пожарная сигнализация сработала около сорока минут назад (в 11:50 мск. — RT). Её выключили, сказали, что всё нормально. Через десять минут слышу крики и топот. Всё в дыму. Взял сырую тряпку, прикрыл ею лицо. Решил выйти на лестницу — там всё в дыму, ничего не видно. Решили закрыться в офисе. Открыли окно и дышали через него. Ждали, когда нас спасут», — приводит местное издание слова очевидца.

В самой компании эту информацию опровергли. А другой очевидец, находившийся в здании, когда произошёл пожар, сообщает, что возгорание началось в офисе PR-агентства Primavera.

«Что-то загорелось в офисе PR-агентства Primavera. Оно находится совсем рядом с нами, — приводит слова портал 59.RU. — Три девушки, которые выпрыгнули из окна, — сотрудницы этого агентства. Весь наш персонал эвакуировался, никто не пострадал. Раньше никаких претензий к пожарной безопасности в здании не было: проводка не искрила, запаха гари не было».