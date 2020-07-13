Люди пришли, чтобы убраться: В церкви около Йоханнесбурга захватили заложников, пятеро погибли

Рано утром в субботу неизвестные захватили заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР.

Уточняется, что инцидент произошёл в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме. Захватчики периодически открывали стрельбу. Полиция уже арестовала 30 подозреваемых, изъято 25 единиц огнестрельного оружия. Правоохранители продолжают переговоры с оставшимися на свободе нападавшими, о числе заложников пока ничего не сообщается.

При этом в эфире телеканала eNCA представитель церкви Абиэл Весси заявил, что в здании находилось около 200 человек. Они пришли утром, чтобы провести уборку в церкви.