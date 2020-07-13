Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / В мире

Люди пришли, чтобы убраться: В церкви около Йоханнесбурга захватили заложников, пятеро погибли

13 июля 2020, 20:00  •  97 • В мире
Как минимум пять человек погибли при захвате заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР. По данным силовиков, люди пришли в храм, чтобы убраться, когда его захватили неизвестные.
Рано утром в субботу неизвестные захватили заложников в церкви к западу от южноафриканского города Йоханнесбург, сообщает полиция ЮАР.
Уточняется, что инцидент произошёл в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме. Захватчики периодически открывали стрельбу. Полиция уже арестовала 30 подозреваемых, изъято 25 единиц огнестрельного оружия. Правоохранители продолжают переговоры с оставшимися на свободе нападавшими, о числе заложников пока ничего не сообщается.
При этом в эфире телеканала eNCA представитель церкви Абиэл Весси заявил, что в здании находилось около 200 человек. Они пришли утром, чтобы провести уборку в церкви.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
13 июля 2020, 03:00
Кино против реальной жизни: Люди нашли десятки несовпадений и от души посмеялись
13 июля 2020, 17:00
"Всё предусмотрели, но...": Эксперт одним фото объяснил подставу с делом МН17
13 июля 2020, 09:00
Впереди планеты всей: Немцы восхитились передовыми российскими "Прометеями" С-500
13 июля 2020, 18:00
Вдоль берегов Крыма обнаружили радиолокационную "аномалию"
13 июля 2020, 01:00
Власти Токио придумали, как заставить закрыться клубы и бары. Пришлось обойти закон
13 июля 2020, 11:00
"Отправятся в места, которые заслуживают этого": Трамп перебрасывает солдат в Польшу
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на ...
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, ...
13 июля 2020, 10:00
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешали карты военным обозревателям
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
12 июля 2020, 16:00
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.