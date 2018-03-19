Путин много голосов набрал. Почему? Главная и, наверное, единственная причина – люди никогда не жили так хорошо, как при Путине. Кому мои слова кажутся смешными, у того просто короткая память.

В самом деле. Все мы любим иногда ностальгировать. Вот я и не далее, как вчера, с умилением вспомнил, как в 11 лет удрал от мамки и пошел на концерт ВИА Электроаппаратного завода. Трава зеленая, глаза острые, Брежнев жив, встаешь с Пионерской зорькой, красота. Но ведь, если объективно, ребята, унылое говно было вокруг, серость и тоска нереальные. Все боялись. По углам шушукались. Бабка в церковь пошла, вся семья не спит, как же, глава семьи – член КПСС, а бабка к попам. С утра в школу идешь, за завтраком инструктаж, «не ляпни чего лишнего». Пьянство кругом. Одежда мерзкая. Жрачка мерзкая. По телику два канала, три программы. Аэробику стали показывать – ах-ах, девки в гетрах, восторг, духоподъем, это ж как надо было народ довести, чтобы на гетры так реагировали.

Потом 90-е. Даже скорее эти поганые поздние 80-е. Того убили, этого убили. Коррупция не чета нынешней, сажали в приемную бандита, и он брал, как дань, со всех, кто заходил. Губернатор смотрит документы, при всех – «а где конверт? Где бабло, ...?». Ничего не стеснялись. Слово эпохи – «а че?» Заводы закрывали пачками – а че? Мужики стоят торгуют, ноги в луже, от товара плечи гудят, вечером спирт Рояль – а че? Девки все шлюхачат – а че? Где менты, где бандиты, не понять – а че?

Я считаю, что с 2000 года оно и стало налаживаться. Причем быстро как-то. Закончился подвиг, началась жизнь. Тоже, конечно, жизнь со всеми ее обывательскими прелестями. Суббота в Ашане, машина в кредит, квартира в ипотеку, пять раз в год за границу, жопа голая, а все равно пять раз в год за границу. Но стань попаданцем, унесись в 1977 год, расскажи о своих проблемах – «в Таиланде скаты, в Египте обгорели, купили квартиру – а лифт не работает». Купили? Квартиру? Чтобы вы (кто помоложе) понимали. Если ты в 1977 году был за кордоном, неважно где, ты бог, и от прикосновения к тебе можно лечить псориаз. Если ты каким-то чудом прорвался в кооператив, и, не стоя в очереди лет этак 30, КУПИЛ квартиру, ты … ну, у нас рядом был кооперативный дом. Там было очень мало мужчин. Мужчины наворовали. Несуны в основном. Взятки дали. Квартиры купили. Сами сели. Жены-дети передачки носят, благодарят благодетеля.

Короче, народу сейчас в целом комфортно. Народ видит человека, с которым ему стало комфортно. И народ выбирает его снова и снова.

Ладно. Несменяемость власти. Да, наверное, это нехорошо. Ну, так меняйте! Нет, сидят, надулись, «мы в этом шапито не участвуем, мы не пойдем, мы выше этого бла-бла-бла». А что мешало прийти-то? Вот вам Титов. Выбрали бы Титова! Пришли бы и выбрали. Нормальный чел. Вот вам Грудинин. То же самое, но с клубничкой, так сказать, с изюминкой. В конце концов, вот Собчак. Нормальная девочка с мозгами. «Их нам подсунул режим». «Им бы не дали победить». Знаете, ребята, вы здорово облегчили «режиму» задачу.

Но на самом деле вы и себе облегчили задачу. Ведь и вам при Путине хорошо. Поворчать, мол, сколько людей при Путине родилось, да сколько при нем же и умрет, и света белого не увидит, это одно. Реальная жизнь – совсем другое. Реальная жизнь совсем нефиговая, и никому не хочется ее глобально менять. Вы просто, как всегда это принято у интеллигенции, позволили все сделать другим, а теперь будете пользоваться плодами режима, но вы – ни причем.