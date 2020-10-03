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Люди недоедают, а вы режете по живому: Бунт против Минфина объяснил Миронов
03 октября 2020, 20:20 • 131 • Политика
Проект бюджета России на 2021-2023 годы предполагает урезание статей расходов на здравоохранение, на образование и другие социально важные сферы.
В проекте бюджета России на 2021-2023 годы предполагается сокращение расходов по многим социально значимым направлениям, отмечает обозреватель Царьграда Юрий Пронько. Об этом он поговорил с председателем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
Парламентарий подтвердил, что проект бюджета действительно вызывает много вопросов. Госдума его пока изучает. Но уже видно урезание расходов по важнейшим статьям.
Он напомнил, что граждане России проголосовали за поправки в Конституцию, которые гарантируют индексацию пенсий пенсионерам не реже одного раза в год. И в тексте нет разграничений между работающими и неработающими пенсионерами.
Миронов отметил, что нынешней бюджет является дефицитным, и понятно, что сейчас "не до жиру". Но в то же время у России на этот случай имеется 3 триллиона в Фонде национального благосостояния.
В этой связи его партия подготовила альтернативную версию бюджета. Миронов сообщил, что "Справедливая Россия" будет голосовать против предложенного Минфином проекта бюджета и продвигать свой вариант.
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