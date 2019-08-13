«Люди не видят рисков»: в Госдуме рассказали о планах по ограничению рекламы микрозаймов

Госдума намерена обсудить ограничение рекламы микрозаймов в людных местах. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отмечают коллеги депутата, государство обязано помочь гражданам избежать рисков и оградить их от недобросовестных кредитных организаций, зачастую предлагающих свои услуги в достаточно агрессивной форме.

В России могут ограничить рекламу микрозаймов в местах массового скопления людей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, законодатели обсудят этот вопрос в ближайшее время.

«Надо будет проанализировать эти угрозы, вопросы рекламы. В любом случае надо назойливую рекламу, продвижение по крайней мере займов микрофинансовых организаций как-то сдерживать, а может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций. По банкам — надо смотреть», — сообщил РИА Новости Аксаков.

Депутат прокомментировал этот вопрос после того, как заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер обратился в Госдуму с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. Венгер сообщил журналистам, что в Кузбассе на каждого жителя приходится около 98 тыс. рублей потребительских кредитов.

«Не совершать ошибки»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в беседе с RT подчеркнул, что в обязанности государства входит защита граждан от рисков, которые могут быть неочевидны.

«За последнее время правительство сделало достаточно много. Тем не менее психологически предложение формируется именно так, что человек не видит рисков во взятых под высокие проценты, но сравнительно небольших деньгах. Поэтому я считаю, что государство должно помочь своим гражданам не совершать таких ошибок», — сказал депутат.

Напомним, с 1 июля 2019 года в России вступили в силу ограничения предельной задолженности граждан по займам на срок до одного года. Теперь размер начисляемых процентов и неустоек не может превышать сам долг более чем в два раза. Кроме того, ежедневная процентная ставка ограничивается 1% (365% годовых). После того как долг достигнет предельного размера, начисление процентов и других платежей должно быть прекращено.

Тем не менее Гутенёв считает, что принятых мер недостаточно, чтобы полностью защитить граждан. По его мнению, следует законодательно прописать снижение максимальной процентной ставки и ограничение по предельной кратности подлежащих к выплате сумм, в том числе с начисленными штрафами и пенями.

«Мне кажется, что необходим ряд других мер, которые бы позволили защитить наших сограждан от агрессивной политики микрофинансовых организаций», — заключил он.

Добросовестная реклама

С экономической точки зрения в самих микрокредитах нет опасности. Важно лишь организовать работу микрокредитных организаций таким образом, чтобы при рекламе быстрого займа, а также при его выдаче, не нарушался закон. Такого мнения придерживается экономический эксперт Антон Шабанов.

«Я думаю, что здесь стоило бы рассматривать не саму проблему рекламы, а проблему добросовестной рекламы и проблему её отслеживания. Действительно, очень непросто отследить весь информационный поток, который окутывает современного человека... То, что именно микрофинансовые организации славятся не совсем честным подходом к рекламированию своих услуг, — правда», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Экономист согласен, что рекламу в этой сфере необходимо внимательно проверять на соответствие всем федеральным законам, ведь в финансовом секторе правила довольно строгие.

«Если всё это будет сделано правильно, то, я думаю, здесь каких-то дополнительных проблем не возникнет», — заключил экономист.

Одним из самых заметных ограничений в сфере микрозаймов стал введённый в июле 2019 года запрет на выдачу денег под залог жилья. Кроме того, были ужесточены требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Следующим шагом должно стать повышение минимального размера капитала организаций быстрого займа. На данный момент он составляет 10 тыс. рублей, а с 2020 года этот минимум будет поэтапно повышаться до 5 млн рублей.