"Люди не успеют на работу, а компенсаций никто платить не будет". Киев ждет коллапс после остановки общественного транспорта из-за коронавируса

После того, как в украинской столице на минувшей неделе закрыли метро из-за коронавируса, в эти выходные пошли разговоры, что и прочий, теперь уже наземный транспорт, прекратит свою работу. Ну, с некоторыми исключениями.

Вот как прокомментировал ситуацию известный украинский политолог Александр Охрименко.

- Как люди реагируют на закрытие общественного транспорта в Киеве ?

- Резко отрицательно. Очень многие элементарно не могут доехать до работы. И компенсации никто платить не собирается — ни за такси, ни за вынужденный не выход на работу.

- Таксисты вроде бы, согласились подвозить людей на работу бесплатно?

- Да прекращайте. Это же фейк! Ну, один чиновник заявил, что вот так и будет. А операторы тут же спросили: а кто за это заплатит? Пиара очень много.

- С 22 марта весь общественный транспорт Киева остановился. Как люди будут добираться в больницы и на теплостанции, на хлебозаводы и в магазины?

- Формально это должно осуществляться по специальным пропускам. Но никто не знает, кто, когда и где их станет выдавать. Вот это похоже на настоящей коллапс. Когда блокировали работу метро и начали блокировать город — никто не смог объяснить, где здесь логика. В Киеве нет масок, нет лекарств, и нет прочих средств по борьбе с эпидемией. Ну и какой смысл в этих перекрытиях? Как бороться с коронавирусом?

В Киеве в воскресенье выпал снег.Фото: REUTERS

- Но сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи в Киеве ходят?

- В Киеве в воскресенье выпал снег. Транспорта все меньше. После остановки метро люди штурмом брали маршрутки. И все понимали, что дальше бардак будет еще больше.

- Это только в столице такие настроения или по всей стране?

- Скорее всего, завтра Зеленский введет чрезвычайное положение в стране. А ЧП предполагает запрет общественного транспорта и введение комендантского часа. И так далее.

- Но Киев поддерживает тех, кто обеспечивает жизнедеятельность?

- Мэр Кличко стал говорить, что некие мифические бизнесмены будут оплачивать доставку людей на работу такси. Потом он начал фантазировать: может быть, произойдет какое то чудо и перестроиться вся система. И можно будет ездить. Кличко обратился к Кабмину, чтобы был принят закон про дистанционную работу. Что продавец и санитар смогут работать по интернету. Он не совсем понимает, что это такое.

После остановки метро люди штурмом брали маршруткиФото: REUTERS

- Уточните: доставка людей в Киеве на рабочие места организована или нет?

- С точки зрения мэра столицы Кличко - организована. Он говорит, что это сделали. Власть говорит про то, что дезинфекция в поликлиниках и больницах прошла. Но медсестры и врачи говорят, что у них нет ни перчаток, ни масок - и им предлагают за свои деньги все это купить. Сейчас люди добираются до работы так: кто на машинах, кто на маршрутках, кто пешком приходит. Газовики-энергетики на работу приезжают своих ходом. Сейчас объявлено, что выезжающих на предприятия будут пускать в общественный транспорт только по пропускам.

- И кто их выдает?

- Непонятно.Чтобы зайти в общественный транспорт, с понедельника ты должен показать пропуск. Кто именно выписывает эти пропуска — до сих пор не объяснили. Наш мэр Кличко не только плохо говорит, но и плохо соображает. Он выступил в субботу про перекрытия - но, принимая решение, он явно плохо понимал, как именно это будет работать.

- Что именно сказал мэр Кличко?

- Кличко рассказал, что грядет ужас и страх. И заявил, что общественный транспорт прекращает обслуживать все жителей Киева - за исключением тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Которые по спецпропускам смогут проехать. Но когда объявили, что лишь по 10 человек посадят в маршрутку — их стали брать в штурмом. И водители махнули на все рукой. Как и правоохранители.

- Насколько упали перевозки?

- Ежедневно общественный транспорт Киева перевозил до двух миллионов человек. Сейчас общественный транспорт не может даже полмиллиона перевезти. Некоторые старые автомобили, москвичи 412-е, 401-е, волги 21-е - их заводят и выводят на улицы. Видно что они с трудом едут — но они едут!

Люди привыкают ко всему. И они говорят, мол, посмотрим и решим как это можно обойти. Все эти пропуска за взятки наверняка можно будет обойти.

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