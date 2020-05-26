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Люди не понимают, зачем это нужно: В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению
26 мая 2020, 03:55 • 25 • Политика
В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению. Как рассказал глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин, жители области задаются вопросом: зачем необходим союз двух регионов.
Запланированные на 26 мая слушания по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа отложены. В обеих рабочих группах заявили, сто срок обсуждения будет сдвинут из-за продления сбора предложений от жителей.
Пока, пояснил глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин, жители регионов хотят подробно обсудить целесообразность данного объединения. Многие не понимают, зачем это нужно и что это даст регионам.
По его словам, время на подготовку референдума в областях еще есть: "Если референдум будет назначен на день выборов в сентябре, объявление о референдуме должно состояться не позднее 14 июля".
Как рассказал глава рабочей группы в Ненецком округе Матвей Чупров, в НАО идёт поток предложений от граждан с призывом отказаться от присоединения.
"Жители адекватно смотрят на ситуацию. Собрание депутатов перенесло сессию, которую планировалось перенести 28 мая, на 10 июня", - приводит его слова "РИА Новости".
Напомним, что врио губернаторов обоих регионов 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.
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