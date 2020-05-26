Люди не понимают, зачем это нужно: В НАО и Архангельской области отложили слушания по объединению

Запланированные на 26 мая слушания по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа отложены. В обеих рабочих группах заявили, сто срок обсуждения будет сдвинут из-за продления сбора предложений от жителей.

Пока, пояснил глава рабочей группы Архангельской области Виталий Фортыгин, жители регионов хотят подробно обсудить целесообразность данного объединения. Многие не понимают, зачем это нужно и что это даст регионам.

По его словам, время на подготовку референдума в областях еще есть: "Если референдум будет назначен на день выборов в сентябре, объявление о референдуме должно состояться не позднее 14 июля".

Как рассказал глава рабочей группы в Ненецком округе Матвей Чупров, в НАО идёт поток предложений от граждан с призывом отказаться от присоединения.

"Жители адекватно смотрят на ситуацию. Собрание депутатов перенесло сессию, которую планировалось перенести 28 мая, на 10 июня", - приводит его слова "РИА Новости".

Напомним, что врио губернаторов обоих регионов 13 мая подписали меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе РФ нового субъекта в результате объединения двух регионов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов созданы рабочие группы.