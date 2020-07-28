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Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревенской байке
28 июля 2020, 23:05 • 171 • В мире
Эстонец Микк Лыхмус вместе с сыном обнаружил в десяти километрах от Чудского озера место крушения советского штурмовика Ил-2. Несмотря на то что среди местных сельчан ходили слухи о крушении советского борта в годы войны, до нынешних времен доказательств этому не было.
Любитель истории из Эстонии Микк Лыхмус вместе с сыном обнаружил место крушения советского штурмовика Ил-2. Сообщается, что самолёт был сбит в сентябрьских боях 1944 года недалеко от Чудского озера.
О крушении знал ещё дед Микка Лыхмуса. Как пишет Postimees, в то время дед жил на ферме недалеко от места крушения. Сентябрьской ночью 1944 года эстонец в немецкой форме, который возвращался после разгрома фронта домой, постучал в окно фермы деда Микка Лыхмуса. Он попросил поесть и попить, а заодно и рассказал, что в лесу недалеко от фермы упал самолёт.
Возле обломков штурмовика было найдено обезображенное тело пилота.
Впрочем, тогда властям о своей находке сельчане не сообщили. Но, как рассказал Микк Лыхмус, рассказ о сбитом самолёте годами не выходил у него из головы.
Чтобы найти место крушения Ил-2, он даже окончил специальные курсы металлоискателей. А после отправился на поиски самолёта, чтобы лично убедиться - рассказ деда это правда или деревенская байка.
И поиски дали результат: там, где "металлоискатель словно сошёл с ума", Лыхмус с сыном начали раскопки.
После недолгих раскопок обнаружился металл фюзеляжа самолёта, а после была найдена пятиугольная заклёпка и несколько пуль от пулемёта.
О находке мужчины сообщили сапёрам Спасательного департамента, а также военно-историческому клубу Pommiauk.
Работы на месте крушения будут продолжены. Планируется, что после раскопок останки самолёта должны быть переданы в йыгеваский частный музей клуба Pommiauk.
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