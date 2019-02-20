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«Люди любили это место»: глава района в Челябинской области осушил водохранилище назло предпринимателю-рыболову
20 февраля 2019, 23:24 • 45 • В России
Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнёв дважды осушал водохранилище на реке Казенщина, чтобы помешать рыбачить местному бизнесмену Александру Долгову. Причём если в первый раз действия чиновника привели к гибели рыбы, то во второй была повреждена дамба водоёма. 15 февраля Селезнёву предъявили обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
© Прокуратура Кизильского района
55-летний предприниматель и депутат Зингейского сельского поселения в Челябинской области Александр Долгов несколько лет занимался рыбной ловлей на водохранилище реки Казенщина, имея на это соответствующую лицензию. По словам бизнесмена, он собирался участвовать в аукционе на право арендовать водоём, чтобы заниматься развитием аквакультуры.
Однако эти планам не суждено было сбыться. В 2015 году Кизильский район возглавил новый руководитель Александр Селезнёв. Он, по словам Долгова, якобы потребовал платить деньги за аренду дамбы.
За аренду 400-метровой дамбы, официально находящейся в собственности Кизильского района, Селезнёв потребовал 192 тыс. рублей в год. По словам Долгова, даже выловив и продав всю рыбу из водоёма, он бы не оправдал таких трат.
Когда предприниматель отказался платить, местные чиновники придумали оригинальный способ досадить Долгову — они начали спускать из водохранилища воду.
Первый раз это произошло в сентябре 2016 года. Предприниматель решил не мириться с этой ситуацией и начал писать жалобы в природоохранную прокуратуру, губернатору и депутатам Госдумы.
Гибель водохранилища
Однако в 2016 году водохранилище было полностью осушено, а большая часть рыбы в водоёме погибла.
«Часть рыбы осталась в лужицах и вскоре погибла, карась закопался, а ту рыбу, которая не закопалась, местные растащили. Я считаю, что ущерб государству был значительным. Государство пострадало из-за действий чиновников», — говорит предприниматель.
Он добавил, что за осушение водохранилища районную администрацию дважды штрафовало Министерство экологической безопасности. Впрочем, несмотря на губительные последствия действий чиновников для фауны водоёма, санкции были смехотворными: 10 тыс. рублей в 2016 году и 15 тыс. рублей — в 2017-м.
В марте 2017 года Александр Долгов узнал, что на водохранилище наконец объявлен аукцион. Он поспешил собрать все необходимые документы и выиграл право арендовать водоём в течение 25 лет. Предприниматель рассказал, что собирался заново зарыблять водохранилище, однако конфликт с районными властями не был исчерпан, они продолжили осушать водоём.
Война за задвижку
Во время половодья в апреле 2017 года, когда Долгов получил право арендовать водоём, водохранилище было полным. Но по указанию главы Кизильского района Александра Селезнёва задвижку на дамбе вначале открыли, а затем и сломали.
«Они ломали задвижку так, чтобы её невозможно было закрыть, но я всё равно закрывал — находил способ добраться до винта, восстанавливал и закрывал. Знаете, русский мужик и из топора может что угодно сварить. Там надо было спуститься на два метра в колодец, привернуть что-то или приварить, так что я справлялся», — вспоминает Долгов.
Параллельно он вновь пожаловался на ситуацию с водохранилищем во все компетентные органы, включая Генпрокуратуру и Следственный комитет. В июне 2017 года прокурор назначил собрание по поводу задвижки на дамбе. Помимо чиновников на ту встречу, по словам Долгова, пришли около 80 местных жителей, неравнодушных к водоёму.
«Этот пруд — он ведь пригоден для купания, там местные тоже рыбачат, отдыхают! Там красиво, с 1967 года этот пруд здесь был! И люди любили это место», — отмечает предприниматель.
Однако после проверки ситуация только обострилась: Селезнёв выставил у колодца с задвижкой круглосуточную охрану, которую убрали, только когда водоём полностью опустел.
Уголовное дело
В 2018 году в отношении Александра Селезнёва было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Прокурорская проверка выявила признаки преступления должностных лиц.
Как сообщил RT прокурор Кизильского района Алексей Глазков, после проверки материалы направили в Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело.
Он также добился, чтобы заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов взял дело под свой личный контроль.
«15 февраля 2019 года главе Кизильского района Челябинской области Александру Селезнёву было предъявлено обвинение», — сообщил RT прокурор Кизильского района Алексей Глазков.
«Это связано с осушением водоёма в июне 2017 года. Тогда мы организовали общенадзорную проверку и нашли признаки преступления должностных лиц. Ему не избиралась мера пресечения, Селезнёв продолжает выполнять функции главы района. Обвинение предъявил Следственный комитет», — пояснил прокурор.
По словам Долгова, в СК оценивают предполагаемый ущерб от осушения водохранилища как минимум в 1,75 млн рублей. Развитие аквакультуры водоёма, которым не дали заниматься предпринимателю, также предполагало создание новых рабочих мест, которых так не хватает в сельской местности.
Сам глава района для комментариев был недоступен.
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