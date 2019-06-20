«Люди хотят, чтобы я ответил»

За сутки до старта «Прямой линии с Владимиром Путиным» количество обращений к президенту превысило 1 млн. Но основной объем придет уже непосредственно во время трансляции. По статистике, ежегодно главе государства задают около 2–3 млн вопросов. За всё время существования в адрес программы поступило более 34 млн обращений. Несколько дней перед эфиром Владимир Путин традиционно посвящает подготовке к программе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс «продолжается фактически до последней минуты». При этом часть проблем, о которых сообщили россияне, местные власти начали решать заранее.

До последней минуты

Совещание по подготовке к «прямой линии», которое прошло в Кремле накануне, длилось 5–6 часов, сообщил пресс-секретарь главы государства.

— Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе, — констатировал представитель Кремля.

На некоторые обращения региональные власти и правоохранительные органы отреагировали еще до выхода программы в прямой эфир.

— В этом году, собственно, всё начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом, — рассказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала. — То есть стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры.

Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Традиционно несколько дней перед «прямой линией» Владимир Путин посвящает тому, чтобы изучить массив справочных материалов, которые готовят ему ведомства.

— Он сам смотрит какие-то видеообращения, то, что приходит в письменном варианте. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед «прямой линией», — пояснил пресс-секретарь президента.

Сложно, но можно

С момента выхода первой программы в конце 2001 года глава государства успел ответить в прямом эфире на 1127 вопросов. Они касались общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Были и вопросы личного характера. Среди тех, кто обращался к российскому президенту, — обычные жители городов и сел, известные актеры, общественные деятели и представители иностранных государств.

Сам Владимир Путин признавался, что один из самых сложных вопросов, с которым ему пришлось столкнуться, — борьба с бедностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это не просто борьба с бедностью, сегодня это изменение ситуации, при которой у нас большой диспаритет между теми, кого мы считаем богатыми, и теми, кого мы считаем людьми с низкими доходами, — отмечал он на «прямой линии» 2007 года. — Вот это сегодня самая сложная задача.

Глава государства подчеркивал, что решить эту задачу сложно, но можно.

— Решить можно не только путем повышения денежного довольствия военнослужащим, бюджетникам, врачам, а с помощью развития малого и среднего бизнеса, — пояснял он. — Нужно стремиться к тому, чтобы рос средний класс в стране.

В 2013 году Владимир Путин решил проблему семьи Кузьменко из поселка Новошахтинского Приморского края, которая много лет ждала оборудования детской площадки. Тогда же жители Петербурга пожаловались главе государства на необоснованное завышение коммунальных платежей со стороны управляющей компании. В этот же день у нерадивых коммунальщиков прошли обыски в рамках уголовного дела.

В 2016-м к Владимиру Путину обратился актер, глава благотворительного фонда Константин Хабенский с просьбой обязать медучреждения допускать в реанимацию родственников пациентов.

Константин Хабенский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я обязательно поговорю на этот счет с Вероникой Игоревной (Скворцовой, министром здравоохранения. — «Известия»), попрошу ее продумать, как можно хотя бы методически повлиять на изменение ситуации к лучшему, — пообещал тогда президент.

По итогам обращения актера Минздрав разработал и направил в регионы информационно-методическое письмо. Согласно документу, медучреждения должны не только создать условия для прохода в реанимации близких пациентов, но и помочь им психологически. Посещать больных запрещено лишь при проведении экстренных манипуляций: интубации трахеи, катетеризации сосудов, перевязок и так далее.

На прошлой «прямой линии» свой вопрос главе государства адресовал и бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. В год проведения в нашей стране чемпионата мира он выразил надежду, что футбол останется «в центре личного внимания» президента.

Валерий Газзаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В ответ Владимир Путин отметил, что рассчитывает на то, что все объекты, построенные к мундиалю, будут эффективно работать и дальше. У России уже есть успешный опыт использования спортивной инфраструктуры после Олимпиады в Сочи, напомнил он. Позже специальным распоряжением правительства была утверждена Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, определяющая направления использования стадионов, тренировочных площадок и других сооружений после завершения турнира.

Обращались к российскому лидеру и иностранные граждане. В 2014 году вопрос на английском языке о слежке в России Владимиру Путину задал бывший агент спецслужб США Эдвард Сноуден. Президент заверил, что тотальный контроль за населением, как в США, в России невозможен.

— Технических средств и денег у нас таких нет, как в Соединенных Штатах, — пояснил он. — Но самое главное, что у нас специальные службы, слава богу, находятся под строгим контролем государства, общества, и их деятельность регламентирована законом.

«Это правда вы?»

Иногда во время «прямой линии» происходили и курьезные случаи. Так, в 2007 году пожилая женщина долго не могла поверить, что лично общается с главой государства.

— Это правда вы? — спросила она.

— Правда, — ответил Владимир Путин.

— А раньше тоже были вы? — не отступала звонившая.

— И я был раньше, да, — сохранял спокойствие российский лидер.

— Господи! Спасибо вам большое! За всё огромное спасибо! — проговорила женщина и повесила трубку, не успев задать вопрос.

— То, что вы сказали, — это, собственно говоря, оценка моей работы, оценка работы тех людей, с которыми я бок о бок тружусь за последние годы, но уверяю вас, что мы чувствуем, что еще многое не сделали, — не растерялся президент. — И обещаю, что предпримем всё необходимое, чтобы реализовать те цели, которые ставим перед собой.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В 2015 году главе государства пришлось отреагировать на необычную просьбу россиянки уговорить ее супруга на покупку собаки.

— Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене купить собаку! Тем более что это дело доброе и укрепляет семью, — обратился к заочному собеседнику Владимир Путин.

С прошлого года в «прямых линиях» принимают участие члены правительства и губернаторы. А значит, у президента появилась возможность переадресовать некоторые обращения профильным вице-премьерам и министрам. Но иногда и они не в состоянии ответить на волнующие граждан вопросы. Так, Алексей Гордеев, курирующий в правительстве сельское хозяйство, так и не смог прояснить, почему мясо коровы называют говядиной.

— Вот видите, а люди хотят, чтобы я ответил, — с иронией заметил тогда Владимир Путин.

Практически каждый год президента спрашивают и о личной жизни. Именно на «прямой линии» глава государства сообщил, что стал дедушкой, а также признался, что женится только после того, как устроит личную жизнь своей бывшей супруги Людмилы Путиной.