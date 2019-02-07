Люди и Зверево

17-летняя Алина Шевченко, которая с 2006 года проживала в интернате города Зверево, была госпитализирована 29 января в инфекционное отделение местной больницы. Через два дня она умерла. «Причина смерти — заболевание центральной нервной системы», констатируют врачи. В этом материале только интервью и документы, которые увидела наш корреспондент, побывав в Ростовской области.
За два часа езды к северу от абсолютно бесснежного Ростова-на-Дону как будто меняешь пару климатических поясов. Городок Зверево весь покрыт ледяной коркой. Местные шутят: «Как в Лапландии». В городке 20 тыс. жителей. Градообразующее предприятие — угольная шахта. Ещё в Звереве есть детский дом-интернат для умственно отсталых детей, куда со всей области привозят самых тяжело больных. Алина Шевченко поступила сюда, согласно документам, в 2006 году. Тогда ей было пять лет.
- Зверевский детский дом-интернат
- RT
На входе нас встречает директор интерната Татьяна Алентьева. Здесь она работает 11 лет. Заполняем журнал посетителей, пишу свою фамилию в таблице и вижу запись в строке выше — Шевченко А. Анастасия приезжала 1 февраля забрать документы и личные вещи дочери.
— Татьяна Александровна, из-за чего Алина попала в больницу 29 января?
— 29 января состояние ребёнка ухудшилось, появилась одышка. Была оказана первая помощь, но состояние не было критическим. Мы посетили нашу муниципальную больницу, в которую она и была госпитализирована.
— Могла одышка появиться как осложнение после простуды? До 29 числа наблюдались недомогания?
— В течение последних нескольких месяцев состояние ребёнка было удовлетворительным.
— В воскресенье, 25 января, к вам приезжала подруга Анастасии. Она привезла какое-то лекарство, которое интернат просил для девочки.
— 25 января мама звонила в учреждение, интересовалась здоровьем ребёнка, спрашивала, нуждается ли девочка в каких-то специфических препаратах. Но никаких предвестников заболевания не было, никаких специфических и дорогих препаратов не требовалось. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по гриппу все воспитанники учреждения получали противовирусные препараты, и Алина в том числе.
— Могли ли родители беспрепятственно забрать ребёнка?
— Никаких препон не было, это исключительное право родителей. У нас неоднократно родители забирали детей в семью в силу каких-либо обстоятельств. Если бы мама имела такое желание, конечно, ребёнок был бы возвращён. И ни в коем случае учреждение не могло повлиять на данную ситуацию.
— Мама обращалась к вам с просьбой забрать девочку? Может быть, на выходные или отпуск?
— За этот период мама Алины ко мне не обращалась по этому вопросу. Мама встречалась с девочкой на территории интерната, и в семью ребёнка не забирали.
- Татьяна Алентьева, директор Зверевского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей
— Возможно, Алине необходим был какой-то специальный уход? Поддержка жизни лекарствами или медицинскими аппаратами, которые сложно держать дома?
— Мы не относимся к специализированным учреждениям, которые оказывают паллиативную помощь. Наши воспитанники признаны паллиативными, но специального оборудования нет. Основная задача — уход за ребёнком. Алину мы кормили с ложечки, пила она из бутылочки. Сказать, что мы предоставляем что-то такое, чего нет дома… Так сказать нельзя.
— Как часто мама приезжала в интернат?
— Мама навещала ребёнка, периодически звонила. Два-три раза в год она приезжала к Алине.
— Есть также информация, что Алина часто страдала бронхолёгочными заболеваниями, по этой причине её часто госпитализировали. Когда она была в больнице в последний раз?
— Изначально состояние здоровья Алины по основному заболеванию было тяжёлым. Но госпитализировали Алину не чаще одного раза в год.
- Палата Алины Шевченко в Зверевском детском доме-интернате
- RT
Интернат расположен в здании бывшего детского сада. В палатах — по 4—5 ребят. У Алины была только одна соседка — девочка Надя. Ей четыре года, её привезли в интернат недавно из детского дома.
Открываем дверь в палату: на пустой кровати у стены лежит синий тряпичный осьминог — любимая игрушка Алины. Над кроватью — карусель из пластмассовых рыбок. Надя лежит на боку в кресле, не замечая нашего прихода.
— Татьяна Александровна, какие у вас были отношения с мамой Алины? Семья была довольна вашей работой?
— Каких-либо претензий или конфликтных ситуаций с ребёнком не было. Мама всегда была благодарна персоналу, который круглосуточно и ежечасно находился с девочкой.
В распоряжении RT оказалось письмо, которое Анастасия Шевченко написала коллективу больницы города Зверево. После смерти ребёнка она лично отдала этот документ главному врачу клиники Розе Мартыненко.
«Никаких претензий к персоналу и руководству МБУЗ «Центральная городская больница города Зверево», где по сегодняшний день находилась на лечении моя дочь Алина Александровна Шевченко, я не имею. Напротив, хочу выразить благодарность всему персоналу за профессионализм и внимание», — говорится в письме.
Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин подтвердил RT, что мать Алины действительно написала благодарственное письмо в адрес врачей, спасавших её дочь. При этом защитник уверяет, что Анастасия посещала девочку не два-три раза в год, а гораздо чаще.
«Да, она приехала и поблагодарила врачей. Дочка часто болела и попадала в больницу, врачи действительно спасали, помогали и очень хорошо относились. Она с благодарностью относится к работе специалистов, которые её дочери действительно помогали», — заявил Сергей Бадамшин. Адвокат добавил: «Настя с детьми и с мамой приезжали по два раза минимум в месяц, три-четыре раза за два месяца».
- Благодарность от Анастасии Шевченко в адрес врачей ЦГБ города Зверево
- RT
Больница
От интерната до больницы около семи минут на машине. За это время проезжаешь весь город Зверево, за окном мелькают автовокзал, городская баня, администрация. Муниципальная больница — объект, который в Звереве на особом счету. «Не хуже, чем в большом городе», — говорит медсестра, открывающая нам дверь.
Нас встречает главный врач Мартыненко Роза Николаевна.
— 31 января я была в Ростове, сдавала годовой отчёт. Когда это случилось, я позвонила маме (Анастасии Шевченко. — RT) и попросила меня дождаться. Мне хотелось выяснить, есть ли у неё к нам какие-то претензии. Она любезно согласилась меня подождать, и, когда мы встретились, она сказала, что никаких претензий ни к сотрудникам, ни к учреждению не имеет. Наоборот, ей понравилось наше учреждение несмотря на то, что это маленький город. И отношение всего медперсонала. По словам мамы, она поражена профессионализмом и хорошим отношением врачей. Все относились к ребёнку с вниманием и стремились помочь. Ей (Анастасии Шевченко. — RT) никто не отказал в том, чтобы посетить дочку в реанимационном отделении. И она меня поблагодарила за возможность проститься с ребёнком. Потому что ребёнок накануне дважды уже умирал. Дважды останавливалось сердце. И наши врачи, как могли, боролись за каждый удар сердца.
— Анастасия сама захотела написать письмо коллективу больницы или её кто-то попросил?
— Она предложила: «Хотите, я напишу вам благодарность?» Меня это удивило. Тем не менее она сказала, что оставляет эту бумагу на случай, если у нас возникнут трудности или недопонимание. Также она оставила телефоны.
RT связался с отцом Алины Александром Шевченко.
— Скажите, Анастасия писала письмо врачам?
— Да, конечно, всё правильно.
— Письмо было написано добровольно, никто не заставлял его писать?
— Нет, конечно. Добровольно.
— А у вас есть претензии к врачам больницы?
— Нет, никаких. Спасибо им, они сделали всё что могли.
- Главный врач ЦГБ города Зверево Мартыненко Роза Николаевна
— А то, что в реанимацию не пустили?
— А кто вам сказал, что не пустили? Да, пускали. Доктор вам даёт честную и правдивую информацию. Она написала сама, добровольно и собственноручно. Мы были в интернате и в больнице вместе. Претензий ни к кому нет.
Врач-реаниматолог Юлия Владимировна Шилова-Панасюк несколько раз запускала остановившееся сердце Алины. Она утверждает, что девочка была жива, когда мама зашла в палату.
— Юлия Владимировна, когда мама Алины приехала в отделение?
— Она приехала 30 января в районе 23:00 (девочка умерла 31 января в 11:30. — RT). Мы ей разрешили находиться в инфекционном отделении, где она ночевала. Мы ей предложили поесть. И уже утром проводили к девочке.
— Но почему вы не предложили Анастасии пройти к дочери в тот же вечер, как она приехала в Зверево? Она просила сразу провести её в реанимацию?
— На этот момент вопросов у мамы не было. Она была в шоковом состоянии. Она сама не спрашивала, можно ли подойти к ребёнку. А утром она уже спросила, и мы её провели где-то в девять часов утра.
- Врач-реаниматолог ЦГБ города Зверево Шилова-Панасюк Юлия Владимировна
— Сколько времени она провела в этой палате?
— Минут сорок.
— А что произошло после?
— Был уже четвёртый эпизод остановки сердечной деятельности. Увы, мы уже не смогли завести сердце.
— Что в итоге стало причиной смерти ребёнка?
— Основная причина смерти — это заболевание её центральной нервной системы.