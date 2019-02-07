Люди и Зверево

17-летняя Алина Шевченко, которая с 2006 года проживала в интернате города Зверево, была госпитализирована 29 января в инфекционное отделение местной больницы. Через два дня она умерла. «Причина смерти — заболевание центральной нервной системы», констатируют врачи. В этом материале только интервью и документы, которые увидела наш корреспондент, побывав в Ростовской области.

За два часа езды к северу от абсолютно бесснежного Ростова-на-Дону как будто меняешь пару климатических поясов. Городок Зверево весь покрыт ледяной коркой. Местные шутят: «Как в Лапландии». В городке 20 тыс. жителей. Градообразующее предприятие — угольная шахта. Ещё в Звереве есть детский дом-интернат для умственно отсталых детей, куда со всей области привозят самых тяжело больных. Алина Шевченко поступила сюда, согласно документам, в 2006 году. Тогда ей было пять лет.

Зверевский детский дом-интернат

RT

На входе нас встречает директор интерната Татьяна Алентьева. Здесь она работает 11 лет. Заполняем журнал посетителей, пишу свою фамилию в таблице и вижу запись в строке выше — Шевченко А. Анастасия приезжала 1 февраля забрать документы и личные вещи дочери.

— Татьяна Александровна, из-за чего Алина попала в больницу 29 января?

— 29 января состояние ребёнка ухудшилось, появилась одышка. Была оказана первая помощь, но состояние не было критическим. Мы посетили нашу муниципальную больницу, в которую она и была госпитализирована.



— Могла одышка появиться как осложнение после простуды? До 29 числа наблюдались недомогания?

— В течение последних нескольких месяцев состояние ребёнка было удовлетворительным.



— В воскресенье, 25 января, к вам приезжала подруга Анастасии. Она привезла какое-то лекарство, которое интернат просил для девочки.

— 25 января мама звонила в учреждение, интересовалась здоровьем ребёнка, спрашивала, нуждается ли девочка в каких-то специфических препаратах. Но никаких предвестников заболевания не было, никаких специфических и дорогих препаратов не требовалось. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по гриппу все воспитанники учреждения получали противовирусные препараты, и Алина в том числе.



— Могли ли родители беспрепятственно забрать ребёнка?

— Никаких препон не было, это исключительное право родителей. У нас неоднократно родители забирали детей в семью в силу каких-либо обстоятельств. Если бы мама имела такое желание, конечно, ребёнок был бы возвращён. И ни в коем случае учреждение не могло повлиять на данную ситуацию.



— Мама обращалась к вам с просьбой забрать девочку? Может быть, на выходные или отпуск?

— За этот период мама Алины ко мне не обращалась по этому вопросу. Мама встречалась с девочкой на территории интерната, и в семью ребёнка не забирали.

Татьяна Алентьева, директор Зверевского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей

— Возможно, Алине необходим был какой-то специальный уход? Поддержка жизни лекарствами или медицинскими аппаратами, которые сложно держать дома?

— Мы не относимся к специализированным учреждениям, которые оказывают паллиативную помощь. Наши воспитанники признаны паллиативными, но специального оборудования нет. Основная задача — уход за ребёнком. Алину мы кормили с ложечки, пила она из бутылочки. Сказать, что мы предоставляем что-то такое, чего нет дома… Так сказать нельзя.



— Как часто мама приезжала в интернат?

— Мама навещала ребёнка, периодически звонила. Два-три раза в год она приезжала к Алине.



— Есть также информация, что Алина часто страдала бронхолёгочными заболеваниями, по этой причине её часто госпитализировали. Когда она была в больнице в последний раз?

— Изначально состояние здоровья Алины по основному заболеванию было тяжёлым. Но госпитализировали Алину не чаще одного раза в год.

Палата Алины Шевченко в Зверевском детском доме-интернате

RT

Интернат расположен в здании бывшего детского сада. В палатах — по 4—5 ребят. У Алины была только одна соседка — девочка Надя. Ей четыре года, её привезли в интернат недавно из детского дома.



Открываем дверь в палату: на пустой кровати у стены лежит синий тряпичный осьминог — любимая игрушка Алины. Над кроватью — карусель из пластмассовых рыбок. Надя лежит на боку в кресле, не замечая нашего прихода.



— Татьяна Александровна, какие у вас были отношения с мамой Алины? Семья была довольна вашей работой?

— Каких-либо претензий или конфликтных ситуаций с ребёнком не было. Мама всегда была благодарна персоналу, который круглосуточно и ежечасно находился с девочкой.

В распоряжении RT оказалось письмо, которое Анастасия Шевченко написала коллективу больницы города Зверево. После смерти ребёнка она лично отдала этот документ главному врачу клиники Розе Мартыненко.



«Никаких претензий к персоналу и руководству МБУЗ «Центральная городская больница города Зверево», где по сегодняшний день находилась на лечении моя дочь Алина Александровна Шевченко, я не имею. Напротив, хочу выразить благодарность всему персоналу за профессионализм и внимание», — говорится в письме.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин подтвердил RT, что мать Алины действительно написала благодарственное письмо в адрес врачей, спасавших её дочь. При этом защитник уверяет, что Анастасия посещала девочку не два-три раза в год, а гораздо чаще.

«Да, она приехала и поблагодарила врачей. Дочка часто болела и попадала в больницу, врачи действительно спасали, помогали и очень хорошо относились. Она с благодарностью относится к работе специалистов, которые её дочери действительно помогали», — заявил Сергей Бадамшин. Адвокат добавил: «Настя с детьми и с мамой приезжали по два раза минимум в месяц, три-четыре раза за два месяца».

Благодарность от Анастасии Шевченко в адрес врачей ЦГБ города Зверево

RT

Больница



От интерната до больницы около семи минут на машине. За это время проезжаешь весь город Зверево, за окном мелькают автовокзал, городская баня, администрация. Муниципальная больница — объект, который в Звереве на особом счету. «Не хуже, чем в большом городе», — говорит медсестра, открывающая нам дверь.

Нас встречает главный врач Мартыненко Роза Николаевна.



— 31 января я была в Ростове, сдавала годовой отчёт. Когда это случилось, я позвонила маме (Анастасии Шевченко. — RT) и попросила меня дождаться. Мне хотелось выяснить, есть ли у неё к нам какие-то претензии. Она любезно согласилась меня подождать, и, когда мы встретились, она сказала, что никаких претензий ни к сотрудникам, ни к учреждению не имеет. Наоборот, ей понравилось наше учреждение несмотря на то, что это маленький город. И отношение всего медперсонала. По словам мамы, она поражена профессионализмом и хорошим отношением врачей. Все относились к ребёнку с вниманием и стремились помочь. Ей (Анастасии Шевченко. — RT) никто не отказал в том, чтобы посетить дочку в реанимационном отделении. И она меня поблагодарила за возможность проститься с ребёнком. Потому что ребёнок накануне дважды уже умирал. Дважды останавливалось сердце. И наши врачи, как могли, боролись за каждый удар сердца.



— Анастасия сама захотела написать письмо коллективу больницы или её кто-то попросил?

— Она предложила: «Хотите, я напишу вам благодарность?» Меня это удивило. Тем не менее она сказала, что оставляет эту бумагу на случай, если у нас возникнут трудности или недопонимание. Также она оставила телефоны.



RT связался с отцом Алины Александром Шевченко.



— Скажите, Анастасия писала письмо врачам?

— Да, конечно, всё правильно.



— Письмо было написано добровольно, никто не заставлял его писать?

— Нет, конечно. Добровольно.



— А у вас есть претензии к врачам больницы?

— Нет, никаких. Спасибо им, они сделали всё что могли.

Главный врач ЦГБ города Зверево Мартыненко Роза Николаевна



— А то, что в реанимацию не пустили?

— А кто вам сказал, что не пустили? Да, пускали. Доктор вам даёт честную и правдивую информацию. Она написала сама, добровольно и собственноручно. Мы были в интернате и в больнице вместе. Претензий ни к кому нет.

Врач-реаниматолог Юлия Владимировна Шилова-Панасюк несколько раз запускала остановившееся сердце Алины. Она утверждает, что девочка была жива, когда мама зашла в палату.



— Юлия Владимировна, когда мама Алины приехала в отделение?

— Она приехала 30 января в районе 23:00 (девочка умерла 31 января в 11:30. — RT). Мы ей разрешили находиться в инфекционном отделении, где она ночевала. Мы ей предложили поесть. И уже утром проводили к девочке.



— Но почему вы не предложили Анастасии пройти к дочери в тот же вечер, как она приехала в Зверево? Она просила сразу провести её в реанимацию?

— На этот момент вопросов у мамы не было. Она была в шоковом состоянии. Она сама не спрашивала, можно ли подойти к ребёнку. А утром она уже спросила, и мы её провели где-то в девять часов утра.

Врач-реаниматолог ЦГБ города Зверево Шилова-Панасюк Юлия Владимировна



— Сколько времени она провела в этой палате?

— Минут сорок.



— А что произошло после?

— Был уже четвёртый эпизод остановки сердечной деятельности. Увы, мы уже не смогли завести сердце.



— Что в итоге стало причиной смерти ребёнка?

— Основная причина смерти — это заболевание её центральной нервной системы.