«Люди готовы легализоваться, им нужен только инструмент»: что думают майнеры о дискуссии вокруг криптовалют

Российские власти ведут дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. Банк России настаивает на их полном запрете, считая угрозой для граждан и финансовой системы РФ. В Минфине полагают, что запрещать криптовалюты не стоит, однако соглашаются с необходимостью регулирования этой сферы. RT побывал в Иркутской области, которая считается негласной «столицей» майнинга в России, и пообщался с представителями индустрии о возможных последствиях запрета цифровых активов на территории РФ.

В конце января Банк России предложил запретить майнинг и использование криптовалют на территории РФ — по мнению регулятора, эти цифровые активы несут угрозу благосостоянию граждан и стабильности финансовой системы, а также используются для обслуживания нелегальной деятельности.

В правительстве жёсткую позицию ЦБ не поддерживают — 28 января появились сообщения об утверждении дорожной карты для криптовалют до 2022 года, и этот документ не предполагает введения запрета на майнинг, а предусматривает регулирование оборота криптовалют на территории страны.

За дискуссией властей о возможном запрете или регулировании сферы криптовалют внимательно следят представители бизнеса, связанного с их добычей. В случае запрета криптовалют без доходов могут остаться не только майнеры, но и бизнес, обслуживающий их деятельность: за последние годы вокруг криптовалют и их добычи разрослась целая индустрия.

Столица российского майнинга

Негласной «столицей» майнинга в России считается Иркутск — там дешёвая электроэнергия, а доходы населения невелики. В поисках дополнительного источника заработка жители региона начали заниматься майнингом.

Стоимость оборудования для добычи криптовалюты — «асика» — варьируется от нескольких десятков тысяч до полутора миллионов рублей. Но эти деньги быстро окупаются — фермы могут начать приносить доход владельцу уже через год работы, объясняет житель Иркутска Алексей Котляревский.

майнинг-отель в Иркутской области

Котляревский — инженер-металлург по образованию, после университета он год проработал на Иркутском алюминиевом заводе, но потом ушёл в предпринимательство. Пять лет назад Алексей занялся криптовалютами.

Собеседник RT считает, что в случае запрета майнинга и криптовалют пострадают прежде всего обычные люди.

«У меня было двоякое мнение по поводу этого запрета. Если расценивать со стороны предпринимателя, то меня бы устроила, скажем, легализация этого направления. Если же смотреть с точки зрения обычного человека, который так зарабатывает, естественно, мне не понравилась бы эта новость. Для очень многих людей майнинг стал дополнительным заработком, а для кого-то это, может быть, и основной заработок», — рассуждает собеседник RT.

По его словам, в Иркутской области люди уходят в майнинг из-за отсутствия перспектив увеличить свой заработок в других сферах.

К примеру, на заводе, где когда-то трудился сам Алексей, зарплата работников сейчас не превышает 50 тыс. рублей, при этом производство вредное, «люди гробят здоровье». Высокий доход майнеров при относительно небольших первичных затратах привлекает всё больше людей.

«При мне — а я отработал на заводе практически год — с цеха три смерти. Люди умирают на производстве. Это все прекрасно понимают. 50 тыс. рублей с учётом нашей дорогой жизни (а в Иркутске недешёвая жизнь) — это очень мало. И когда человек начинает зарабатывать с двух миллионов рублей кредита (на оборудование для майнинга. — RT) в месяц порядка 150 тыс. рублей — зачем ему завод?» — объясняет Котляревский.

По его мнению, если бы майнинг узаконили, а граждан, занимающихся криптовалютами, обязали платить налоги, это не вызвало бы возражений ни со стороны предпринимателей, ни со стороны «частных» майнеров, добывающих биткоины у себя дома.

«С приходом майнинга в регион у нас начали появляться самозанятые, уменьшилась безработица. И сейчас люди, с кем я общаюсь, не против платить налоги. Люди хотят зарабатывать. И они готовы легализоваться, им нужен только инструмент, чтобы легализоваться. Дайте людям работать, главное, дайте зарабатывать», — говорит Алексей.

«Домашний майнинг неубиваем»

Майнер и блогер Юрий Дромашко занимается криптовалютами с 2016 года, он также стал первым иркутским блогером, рассказывающим об этой сфере. В беседе с RT Дромашко подчеркнул, что запрет на майнинг и оборот криптовалют не приведёт к искоренению майнеров в России.

Грановщина, «посёлок майнеров» в Иркутской области

«Я думаю, что домашний майнинг — он почти неубиваем. А вот промышленный майнинг — он может выключиться, при определённом запрете, если он будет категоричный», — поясняет Дромашко.

В то же время для блогера не стало неожиданностью недавнее заявление ЦБ о возможном запрете майнинга и криптовалют — собеседник RT напоминает, что эту позицию Банк России озвучивал уже неоднократно.

«Позиция Центробанка не меняется, она стабильна. Более того, в их положении иначе считать и нельзя. Им нужно, чтобы Россия была независима, и банк был независимый. А криптовалюта — такой непонятный фактор, который может привести к чему угодно», — говорит Юрий.

Другой майнер, Иван А. (имя изменено по просьбе героя. — RT), занимающийся криптовалютами последние два года, сейчас живёт в Москве. По его словам, заявления ЦБ вызывают некоторые опасения в среде майнеров, однако технически ввести полный запрет на криптовалюту почти невозможно, считает собеседник RT.

«Конечно, такие заявления вызывают беспокойство. Но на самом деле то, что произошло сейчас — это, по сути, просто растиражированная СМИ новость о докладе ЦБ. Вообще полный запрет на криптовалюту и майнинг технически почти невозможно ввести, непонятно, как вообще можно отследить эти сделки».

Кто зарабатывает на майнерах?

Сфера добычи криптовалют создала вокруг себя целую индустрию обслуживающих её предприятий — это сервисы по ремонту оборудования для майнинга, специальные коробы, подавляющие шум, производимый работающей криптофермой, и даже отели с охраной, где желающие могут безопасно разместить своё оборудование.

По словам предпринимателя в сфере криптовалют Алексея Котляревского, каждый четвёртый житель той же Иркутской области сейчас так или иначе задействован в майнинге и связанной с ним сфере услуг.

«У нас очень много людей, которые задействованы в этой сфере, примерно каждый четвёртый человек. Майнинг на сегодняшний день — это целая индустрия. Это рабочие места, это заработная плата, которую платят предприниматели. Мы даём возможность людям зарабатывать, получать зарплаты, развиваться в дальнейшем», — утверждает Котляревский.

Предприятия, зарабатывающие на майнерах, получают неплохую прибыль. Например, оборудование на майнинговых фермах часто нуждается в ремонте — в итоге открываются сервисные центры, которые занимаются сборкой новых или починкой неисправных «асиков». Устранение поломки может стоить от полутора до 50 тыс. рублей.

Шумоизоляционные боксы для майнингового оборудования

Другой бизнес, появившийся с ростом популярности майнинга — изготовление специальных боксов, способных подавлять шум работающего оборудования. Он может доходить до 90 децибел — для сравнения, реактивный самолет издаёт шум в 120 децибел. Неудивительно, что на решение этой проблемы есть большой спрос.

Одна из иркутских мебельных компаний продаёт по 300 шумоподавляющих боксов в месяц — их цена колеблется от шести до 14 тыс. рублей. Короб со специальным поролоновым наполнителем позволяет уменьшить шум работающего «асика» до сопоставимого с гулом стиральной машины.

В России уже стали появляться и отели для добычи криптовалют — это самый закрытый, но при этом вполне легальный бизнес.

Сейчас большое количество уголовных производств в Иркутской области открывают и по заявлениям самих же майнеров — дорогостоящее оборудование у них попросту воруют.

На помощь приходят «крипто-отельеры» — любой желающий может разместить у них своё оборудование, получив взамен гарантии, что дорогостоящую технику не украдут, а перебоев с электроэнергией не будет — такие компании оплачивают её честно, по коммерческому тарифу.

Бизнес в тени

Сейчас майнинг не регулируется по закону — в Общем классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) он не числится. Соответственно, многие майнеры не платят налог со своих доходов и остаются вне правового поля.

листовки с призывами сообщать властям о майнинговых фермах

Майнинг порождает и более насущные проблемы: поскольку большинство «частных» майнеров подключают своё оборудование к общей энергосети, часто возникают перебои с подачей электроэнергии, от чего страдают все люди, живущие по соседству с «криптобизнесменами», а иногда перегрузки приводят не только к отключению энергии, но и к пожарам, рассказал RT гендиректор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. При этом платят за электричество майнеры по самому низкому, льготному тарифу.

«Мы не против майнинга, как такового, мы против того, чтобы отдельные люди из этой категории залазили в карман всем остальным, — подчёркивает Причко. — Мы против того, чтобы эти категории создавали проблемы, в том числе риск утраты жилья, возможно, единственного, для своих соседей. На сегодня выявлено 1213 домохозяйств, где нелегально ведётся майнинг в Иркутской области. Это почти 10 процентов от всех индивидуальных домохозяйств в Иркутской области».

Пресекать деятельность майнеров, нелегально использующих электроэнергию, сложно. Каждый месяц по жалобам местных жителей в Иркутской области проводится порядка 40 рейдов на криптофермы, однако далеко не всегда собственники идут на контакт с властями. При этом, по данным «Иркутскэнерго», из 1200 судебных исков в отношении нелегальных майнеров выиграть пока удалось только 19.