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Люди, дубинки, давка, вода: Как в Тбилиси разгоняют "грузинский майдан"

18 ноября 2019, 23:24  •  42 • Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси. Против участников "грузинского майдана" используют щиты, дубинки, водомёты и слезоточивый газ.
В столице Грузии спецназ приступил к разгону демонстрантов, оккупировавших центр Тбилиси. Силовики используют щиты, дубинки, водомёты и слезоточивый газ, сообщают грузинские СМИ.
На кадрах с места событий видно, как отряды спецназа медленно выдавливают протестующих с улиц стеной из щитов. При этом митингующих поливают из водомётов. Те кричат, происходит давка.
Протесты в Тбилиси не утихают с 17 ноября. Протестующие требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Участники акции заблокировали все входы и выходы в здание парламента, а также перекрыли прилегающие к нему улицы. Были возведены баррикады из строительного мусора и мешков с песком.
Поводом для митингов и акций протеста послужила политическая реформа, предполагающая выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Документ был провален на голосовании 14 ноября, и это дало толчок к "грузинскому майдану".
Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЕВ

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